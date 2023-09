No existen los productos milagro, la Cofepris explica cómo no caer en engaños de la mercadotecnia

Este miércoles en entrevista para Esta Mañana de El Heraldo Media Group, Alexandro Molina, director de operaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ofreció algunos detalles de los productos engaño, antes llamados milagro, que se comen, beben o aplican sobre la piel.

Explicó que ahora se les llama engaño para evitar confusiones en el público, ya que llamarlos "milagro" daba cabida a las dudas y a que las personas creyeran que algún producto sí podría funcionar.

"No es un milagro, es un engaño, hay que llamar a las cosas como son y estos productos que no son medicamentos no son milagrosos, son engañosos", expresó.

¿Cómo identificarlos?

Los artículos engaño, dijo Molina, son aquellos que no cumplen con las regulaciones sanitarias, representan un riesgo para la salud, por ejemplo puede ser uno que la Cofepris no sepa los ingredientes que contiene, o que contenga uno que está prohibido o no se cuente con la información de dónde se hace.

Así se clasifican

Isaac Macip, vocero de la Cofepris, señaló que están clasificados en varias categorías :

1. Los que se venden como medicamentos

2. Los cosméticos o artículos de estética

3. Las bebidas no alcohólicas

5. Los suplementos alimenticios

"Los suplementos alimenticios es una categoría, que sabemos es muy grande en el mercado nacional, es un producto que se presta para hacer creer a la población que va ayudar o mejorar algo, normalmente ocupan verbos como aliviar, curar, que a la población le hacen creer que le van a curar una enfermedad cuando no tenemos certeza", acotó.

En ese sentido, dijo que ese tipo de mercancías deben ser seguras, porque no harán daño a la salud; eficaces porque realmente tendrán el impacto para lo cual se está utilizando, y de calidad, es decir, que hayan sido fabricados bajo los estándares internacionales.

¿Cómo evitar la compra de productos engaño?

Molina recomienda no comprar aquellos productos que refieren ser demasiado buenos para ser verdad, están en oferta, no cuentan con registro sanitario, no señalan un número de Cofepris o no dan información sobre la dirección donde fueron elaborados.

Por ello, llamó a la población a realizar sus denuncias, para que se emita una alerta sanitaria, se lleven a cabo las visitas de verificación al lugar donde se fabricó o distribuyó y finalmente se proceda a la sanción para que sean retirados del mercado.

Consecuencias de su uso

Macip agregó que uno de los graves problemas de usar estos artículos es que mucha gente abandona sus tratamientos médicos, tienen efectos secundarios y hay afectaciones económicas sin ningún resultado.

Sugieren realizar la denuncia sanitaria en la página web de Cofepris, incluyendo datos como la dirección donde se distribuye o elabora el producto y fotos para que se tomen acciones.