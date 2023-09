Las plantas tienen memoria: ¿qué es lo que recuerdan y por qué es vital que lo sepamos?

Las plantas son identificadas como seres vivos y de acuerdo con la comunidad científica, coinciden en que tienen memoria, pero dejando en claro la diferencia con tener conciencia. Por ello existen distintos tipos de memoria con las que cuentan los seres verdes, por lo cual es de vital importancia que las conozcamos para garantizar la vida de ambas especies.

Como seres vivos, las plantas no necesitan mucho trabajo para que sus cuidadores las mantengan dentro de los hogares o sus jardines, las protejan y garanticen tener vida luciendo su tallos, raíces y follaje impecables, que además ayudan tanto a la parte estética y de salud hasta temas del tipo del feng shui; no obstante, no basta con solo mirarlas, hay que conocerlas.

Las plantas tienen memoria, pero no conciencia. Foto: Archivo

¿Qué tipo de memoria tienen las plantas?

De acuerdo con Víctor Resco de Dios, profesor de Incendios Forestales y Cambio Global en la Universitat de Lleida en Cataluña, España, las plantas tienen distintos tipos de memoria, ya que tienen la capacidad de almacenar datos o cualquier tipo de información que pueden recuperar en cualquier momento.

En ese sentido, dicha información que guardan las plantas les permite tener un reloj circadiano o reloj interno, el cual permite preparar en su interior cualquier tipo de cambio brusco que puedan sufrir, desde cortes, jaloneos o bien haber estado expuestas a un prolongado tiempo en sequía.

Y aunque una vez que las plantas secas se recuperan y su follaje vuelve a estar alzado, solo es una apariencia engañosa, ya que en su interior sufren un peligroso proceso que puede resultar fatal ya que al recordar que pasó algún tiempo sin agua, no volverán a ser las mismas.

Las plantas cuentan con un reloj interno basado en la memoria. Foto: Archivo

Un estudio elaborado por Resco de Dios, descubrió que el reloj interno de la planta basado en su memoria, tiene un mecanismo que hace de despertador, y afirmó que las plantas madrugadoras son incluso las que más crecen, pero en caso de alterar ese orden, su memoria llevará a cabo un mecanismo para contrarrestar el cambio.

Por lo anterior, las plantas se enfrentan a una memoria del estrés, lo cual les permite responder con mayor eficacia cuando vuelvan a estar en una situación estresante en el futuro. Por ello, cuando se quedan mucho tiempo en sequía, las plantas activan un proceso para sintetizar hormonas que permite reducir la cantidad de agua que necesite la planta.

Si logra sobrevivir, ahora las plantas se quedarán con al activo de las hormonas sintetizadas donde requieren poca agua, pero los cuidadores al desconocer este proceso, seguirán regando las pieza de manera normal pese a que ya no necesiten la misma cantidad de líquido que solía necesitar antes de sufrir el estrés por sequía; por lo tanto debemos saber que las plantas tienen memoria y no hy que someterlas a cambios bruscos de estado.

