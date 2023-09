Maquillaje sencillo: 3 tiktokers que te enseñan los trucos más fáciles y rápidos para lucir glamurosa

El maquillaje representa una oportunidad perfecta para la autoexpresión y la experimentación de distintos estilos, por lo que cada vez más mujeres y personas en general están adoptando esta forma de expresión personal y esto se debe en gran parte a la creación de una comunidad sólida y de apoyo dentro del mundo del maquillaje, esta comunidad se ha comprometido a celebrar y aplaudir a cualquier individuo interesado en este arte, dejando atrás los prejuicios de género y los roles tradicionales para dar paso a un nuevo paradigma.

Es así como el maquillaje ya no se trata simplemente de realzar la belleza, sino que se ha convertido en una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos diarios con confianza y estilo, la diversidad de productos cosméticos disponibles en la actualidad permite a las personas explorar su creatividad y personalidad de maneras emocionantes. Es así como cualquier persona que quiera comenzar a maquillarse puede comenzar a hacerlo y para ello hay algunas influencers que usan las redes sociales para enseñar.

Una parte importante de esta revolución es la incorporación de los colores de temporada.

Fotografía: Pinterest.

Tiktokers que te enseñan a maquillarte fácilmente

Por su parte, TikTok se ha convertido en una plataforma tan versátil que cualquier persona puede compartir sus pasatiempos favoritos en ella y el mundo de la belleza ha encontrado un gran nicho en ella ya que descubrieron que es posible llegar a millones de personas y convertirse en maestras para quienes a penas están adentrándose en el maquillaje y aunque adquirir esta habilidad es cuestión de práctica, siempre es bueno contar con referencias sencillas para aumentar el nivel a medida que mejoras, es por ello que hoy te traigo a tres influencers que muestran maquillajes fáciles de replicar y con los cuales te puedes inspirar para crear looks personalizados.

El maquillaje no solo es una forma de embellecerse, sino también una expresión artística y un medio para fortalecer la autoconfianza.

Fotografía: Pinterest.

Miranda

Si estás buscando aprender delineados gráficos que salen de lo convencional, la cuenta de Miranda es para ti (da clic AQUÍ para verla). Esta creadora de contenido es originaria de Monterrey, Nuevo León y aunque ella misma afirma que no es una experta en maquillaje, su forma de crear delineados gráficos y maquillajes inspirados en distintos aesthetics la han convertido en la inspiración de muchas personas que, como ella, poco a poco empezaron a enamorarse de los delineados gráficos. Miranda comenzó a crear contenido en el año 2020, justo cuando la pandemia nos impidió salir y rápidamente ganó fama por su facilidad para el maquillaje y su espectacular forma de vestir.

Miranda es amante de los delineados gráficos.

Fotografía: Instagram/@mehrenda

Alice Linnea

Si eres fan de usar sombras con glitter, pero sin dejar de lado el minimalismo, la cuenta de Alice es para ti ya que además de demostrar que no es necesario hablar para enseñar un nuevo maquillaje, su estilo se caracteriza por diseños sumamente simples y con colores que podemos encontrar fácilmente, lo que nos ayuda a replicar los maquillajes a pesar de no tener las mismas paletas de sombras que ella. Alice, quien también es una estudiante de medicina, es capaz plasmar cualquier estilo en un maquillaje de ojos que no deja de ser sencillo y elegante, por lo que si estás buscando inspiración para crear looks muy sofisticados, tienes que checar las propuestas de esta tiktoker (da clic AQUÍ para verla).

Sus maquillajes se caracterizan por ser muy delicados y elegantes.

Fotografía: Instagram/@

xx.alicelinnea.xx

Xime Prado

Ahora bien, si tú estás enamorada del maquillaje douyin en donde se combinan diferentes técnicas de estilos orientales tienes que conocer a Xime (da clic AQUÍ para verla), una joven mexicana que nos ha enseñado como adaptar este maquillaje a pieles más profundas y con rasgos completamente diferentes; además de su experiencia en el douyin, Xime también usar productos muy económicos, reconociendo que Bissu es una de sus marcas predilectas y mostrando que no es necesario comprar maquillaje de alta gama para crear looks icónicos y llenos de este aesthetic que todas amamos.

Su maquillaje se caracteriza por colores pastel y delineados pequeños.

Fotografía: Instagram/@_ximmymy

Recuerda que para lograr los looks que siempre habías soñado necesitas practicar y tener mucha paciencia ya que es muy normal que las primeras veces todo parezca un desastre, pero con el tiempo podrás mejorar tu técnica hasta llegar a la perfección y para ello, existe la comunidad del maquillaje que ha demostrado que está dispuesta a apoyar a cualquiera que quiera sumergirse en este apasionante mundo, sin importar su género o antecedentes, creando así un ambiente inclusivo y enriquecedor para todos los entusiastas del maquillaje.

