El microbikini azul tequila con el que Águeda López reventó la tendencia del verano 2023 | FOTOS

El exitoso paso de Águeda López por las pasarelas y su pasión por la industria la han convertido en un claro referente de moda tanto fuera como en redes sociales, donde comparte a detalle cada uno de sus atuendos y el verano no fue la excepción. La modelo española acaparó las miradas con trajes de baño dignos de replicar y entre los favoritos destaca aquel en color “azul tequila” que hizo juego perfecto con la playa en la que se encontraba.

La modelo, de 42 años, posee uno de los rostros más bellos del espectáculo y una figura envidiable que no duda en presumir con atuendos a los que no les puede faltar el toque elegante. Lo anterior aunque se trate de sus vacaciones, ya que el glamour es algo que López no está dispuesta a negociar sin importar si se trata de unos días de descanso y, por ello, lo lleva en cada uno de sus atuendos playeros.

El bikini azul tequila que lució Águeda López este verano. Foto: IG @aguedalopez21

Este verano se sumó a la lista de celebridades que optaron por un paradisiaco destino para sus vacaciones, algo que agradecieron sus más de un millón de seguidores en Instagram que siguieron de cerca sus pasos con cada uno de sus atuendos. Los bikinis destacan como sus favoritos y esta vez se sumó a la tendencia de los tonos vibrantes que llegó con fuerza y promete quedarse cada temporada.

Águeda López lució un conjunto con un diseño estampado estilo YK2 -que trae de vuelta elementos de los 2000-, pues tiene pequeños cuadros en tonos negro y azul. El top está confeccionado de forma rectangular, lo que es ideal para quienes buscan mayor comida sin dejar de lado el toque sexy en su look; para el bikini llevó un corte mini estilo brasileño que es ideal para evitar las líneas del traje de baño en el bronceado.

Bikini con corte brasileño que lució Águeda López. Foto: IG @aguedalopez21

Los trajes de baño más arriesgados de Águeda López

La exreina de belleza y Luis Fonsi forman una de las parejas favoritas de la farándula desde hace poco más de 10 años y esta vez el cantante dejó de lado el micrófono para convertirse en el fan y fotógrafo de su esposa, pues fue el encargado de inmortalizar su encanto en impactantes postales durante su viaje en Grecia este verano.

Águeda López luce colorido traje de baño en Grecia. Foto: IG @aguedalopez21

Como es de esperarse, los trajes de baño fueron uno de los imperdibles de Águeda López y este año la modelo optó por diseños poco convencionales y arriesgados en los que acaparó las miradas en redes sociales presumiendo su torneada figura. Ejemplo de ello el de color morado que tiene una pronunciada abertura en el abdomen y corte alto en la cintura, así como un escote en en curva y pronunciado en la espalda.

Aunque las transparencias suelen ser un elemento poco común en los trajes de baño debido a su delicado diseño, la modelo española lo supo llevar con elegancia y el porte que la caracteriza. Para ello, optó por un conjunto en color negro con detallados estampados que cubrieron zonas estratégicas de su figura sin dejar de lado sofisticación en su look.

Águeda López luce elegante bikini con transparencias. Foto: IG @aguedalopez21

