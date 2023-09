La esposa de Luis Fonsi marca la tendencia del verano en el trikini daiquiri con más estilo | FOTOS

Águeda López es una famosa estrella conocida en el mundo del modelaje, pero también suma éxito en sus publicaciones en redes sociales gracias a que constantemente comparte los atuendos en tendencia con los que viste en su día a día y con los que acude de vacaciones a paradisiacos lugares del mundo.

Una de sus recientes fotografías se está ganando la admiración de sus más de 1 millón de seguidores solo en Instagram, en la gráfica Águeda López aparece en un delicado trikini daikiri en color lila con el que luce su tonificado cuerpo, su piel bronceada y su cabellera rubia, complemento que la hacen lucir perfecta.

Según la Real Academia Española (RAE) se entiende como trikini a la palabra “derivado de tri- y -kini, procedente de bikini, que se reinterpreta como derivado de bi- y kini, en donde se atribuye a bi- el valor de 'dos'”, por lo que la prenda de Águeda López entra perfectamente en esta definición.

El escenario en donde Águeda capturó su momento especial fue en Milos una pequeña isla volcánica griega del mar Egeo y además de mostrar la belleza del espacio natural, los internautas también elogiaron lo bien que ella se ve en la postal, uno de los comentarios más esperados fue el de su pareja sentimental Luis Fonsi, que no dudó en expresarle su amor.

“Águeda eres hermosa, pero no rebajes más tienes que mantener un cuerpecito”, “Pero flaaaaaaca vale, por eso es que mi flaco no mira pa´ los lados. Bella no, bellísima”, “Águeda eres bella y te sigo porque te admiro y me inspiras todos los días a cuidar de mí, a ejercitarme, a comer saludable”, ¡¡¡“Es q cómo decirte qué tanta belleza daña mi celular...sos de otro planeta flaka!!! @aguedalopez21 besitos desde Arg!!”, son algunos de los comentarios que se leen desde página oficial en Instagram.