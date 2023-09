Feng Shui: consejos básicos para tener tu casa con buena vibra y ambiente tranquilo

El Feng Shui es una filosofía que surgió en China hace unos 3 mil 500 años y su significado se traduce como "viento y agua". En la antigüedad, la práctica surgió para estudiar los cambios que producía el clima, los astros y la naturaleza en relación con la energía de las personas, fue así como años más tarde esta técnica se introdujo en decoración de interiores para buscar un equilibrio de la energía de la persona, a través de la distribución y orientación de los espacios en los que se desarrollan sus actividades cotidianas.

Para armonizar nuestro espacio principal según el Feng Shui lo primero que se debe hacer es comenzar con los fundamentos esenciales. Empezando por mentalizarse en que "la energía fluye a través de nuestro hogar", seguido de "Nuestro hogar es un lugar sagrado", y por último "No permitir que las energías se mezclen".

El hogar debe mantener buena energía | Foto: Pixabay

¿Cómo puedo mantener mi casa con buena vibra y ambiente tranquilo con el Feng Shui?

Coloca plantas en la cocina

La mayoría de las personas pasan gran parte de su tiempo en la cocina, pues es ahí donde se crean los alimentos que nos mantienen vivos, por eso, a este lugar se le debe poner especial atención y lo primero que debemos hacer es colocar plantas, estas atraerán buena energía y darán buena vibra.

Las plantas siempre sin buenas aliadas en las prácticas de Feng Shui | Foto: Pixabay

Colocar espejos Feng Shui

No hay una forma específica en cuanto a los espejos de Feng Shui, simplemente tienen que ser aquellos que ofrezcan imágenes claras al menos de la cabeza a los hombros. Lo ideal es colocarlos en cerca de alguna ventana donde de la luz y en la cocina, pues esta energía se reflejará en toda la casa.

Los espejos deben mostrar imágenes claras | Foto: Pixabay

Pinta alguna pared con los colores del Feng Shui

Es momento para que remodeles tu hogar y qué mejor forma de hacerlo que con los tonos del Feng Shui: el rojo, amarillo, naranja y verde, son los adecuados en esta práctica, podemos pintar una sola pared, la fachada e incluso una habitación pero tiene que estar presente alguno de estos colores.

La cocina puede ser una gran opción | Foto: Peekfree

Cada uno de estos consejos funcionará si añadiendo a nuestra casa limpieza y orden en todos los espacios. No hay práctica que funcione junto al Feng Shui si no hay pulcritud antes y si no se tiene el orden adecuado en cada una de las áreas, así que para atraer energía positiva y mantener un ambiente tranquilo debemos seguir la práctica como se debe.

SIGUE LEYENDO

3 aceites esenciales muy baratos y perfectos para atraer la abundancia a tu hogar

Estos son los objetos que debes poner en tu patio para atraer la abundancia a tu hogar