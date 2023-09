Ángela Aguilar impone moda con jeans y la blusa de escote perfecta para el otoño 2023

El mundo del espectáculo no sólo brilla por los múltiples talentos de las celebridades, sino también por sus acertados gustos con los que dominan todas las tendencias de moda y que además les sirven de inspiración a muchos de los fans que siempre quieren llevar los looks más icónicos. Aunque en pleno 2023 y con las redes sociales en su máximo apogeo no resulta sorpresa que muchas famosas sean a las que hay que "robarles los outfits", pero entre todas ellas resalta Ángela Aguilar.

A sus 19 años la cantante que se ha consolidado como la "princesa del regional mexicano" se ha convertido también en todo un ícono de la moda al siempre llevar los looks más chic, trendy y novedosos con los que acapara todas las miradas. Un detalle que no pasa desadvertido para las amantes del estilo de Ángela Aguilar es que siempre apuesta por básicos del clóset para crear sus outfits y esto a la vez permite que mujeres de todas las edades puedan llevar el estilo de la famosa.

Así dio con el atuendo que será tendencia en otoño. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar se adelanta al otoño con jeans y blusa de escote en los hombros

Por medio de sus historias de Instagram la intérprete de "Que agonía" compartió una nueva foto en la que dejó ver por qué es considerada la "it girl" mexicana más importante del momento, pues dio con el look perfecto para los climas cambiantes de la época en la que aún se siente el verano, pero también destacan los vientos y lluvias del otoño. De acuerdo con su cátedra de moda, los jeans holgados y una blusa con escote es el must have del momento.

En su combinación, Ángela Aguilar no dudó en llevar una blusa de escote en los hombros con la que se ve con nostalgia la tendencia campesina que se vio la primavera pasada, pero con un plus para el otoño y con las mangas largas que le dan un toque más abrigador a la imagen entera. Asimismo, demostró que las prendas sutilmente holgadas son las favoritas del momento y además son la dupla magnífica de los jeans.

Este es el look con el que Ángela Aguilar se robó toda la atención. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Para la ocasión, la hija de Pepe Aguilar apostó por la elegancia del color negro tanto en la parte superior como en unos stilettos de infarto que convierten a este outfit en la apuesta más elegante hasta para ir a la oficina; mientras que para darle un balance más chic y así conseguir un estilo mucho más juvenil, Ángela llevó unos jeans de corte recto y por arriba de los tobillos. ¿Le robarías el look?

Según nos dejó ver la cantante, el estilismo final se logra tanto con los tacones de punta triangular como con un bolso de mano discreto, así como joyas que le den brillo al atuendo para llevarlo al máximo nivel de sofisticación. Así que ya sabes cómo conquistar el otoño como toda una diva de la moda, ¡róbale el outfit!