La reina Rania de Jordania enseña a usar jeans holgados con mucho glamur y elegancia

Una de las royals más icónicas a nivel mundial es Rania de Jordania, pues además de su belleza y pasión por las causas sociales, también sabe cómo acaparar todos los reflectores siempre presumiendo su belleza, mejores trucos de maquillaje y para llevar el cabello, pero también sorprende como nadie más con los looks más acertados para siempre verse radiante. De acuerdo con la reina lo ideal es nunca perder la elegancia, incluso si se apuesta por prendas de temporada o por básicos del clóset como los jeans.

Aunque en inumerables ocasiones la royal ha demostrado que su estilo es único y el preferido de millones de mujeres jóvenes y maduras, recientemente sorprendió con una nueva lección de estilo con la que se sumó a la fiebre del momento, los jeans holgados o también conocidos como "pantalones para tiendas", según la GenZ. Sin embargo, Rania de Jordania llevó esta pieza al máximo nivel de glamur y elegancia con el que cautivó y demostró que es el look perfecto para toda ocasión.

¿Cómo usar jeans holgados después de los 50 años? Rania de Jordania tiene la respuesta

A sus 53 años, la esposa del rey Abdalá II apareció para festejar su cumpleaños con un look que además de ser moderno, es atemporal y sólo se logra con tres prendas básicas del guardarropa, por lo que no hay pretexto para no recrear su atuendo e imponer moda. Por si fuera poco, la combinación es perfecta para llevar la comodidad en el día a día, pero sin perder de vista el glamur y la elegancia que se requiere al ser reina y, la mejor parte, ¡es que te ayudará a lucir juvenil!

¿Le robarías el look? (Foto: IG @queenrania)

En una serie de fotos que compartió la reina de Jordania a través de su cuenta oficial de Instagram, dejó en claro que los jeans holgados son un must have del otoño y que la mejor forma de llevarlos es en un color claro que, además de ser muy fácil de combinar, es perfecto para quitarse 10 años de encima y lograr la meta de rejuvenecer al instante. Por otro lado, hay que seguir trucos de estilismo fundamentales con los cuales acaparar todas las miradas gracias a lo favorecida que se verá la figura entera.

De acuerdo con el look que Rania de Jordania llevó, un tiro alto es indispensable para marcar una cintura pequeña y a la vez crear un efecto de piernas kilométricas con el cual el cuerpo se verá más alargado, un truco que ninguna mujer bajita debe dejar pasar. Por por lado, lo holgado debe de ser desde un corte recto hasta una media campana, pues estas formas son ideales para no romper con la elegancia que se necesita después de los 50 años; mientras que como detalle final y juvenil, botones metálicos en los laterales de las piernas dan el factor extra chic.

Finalmente, en su lección de moda para la que incluso posó junto a su nuera y futura reina de Jordania, la princesa Rajwa Al Hussein, la royal terminó de dar lección de moda para usar correctamente unos jeans. Para ello apostó por una blusa blanca ajustada a la silueta, aunque para complementar no dudó en darle un toque más moderno y relajado sin perder de vista la elegancia con una chaqueta corta en color blanco.

Este es el resultado del outfit. (Foto: IG @alhusseinjo)

Aunque las fotos de Rania de Jordania no dejaron ver el resto de detalles indispensables para elevar su look al máximo nivel, hemos de advertir que una combinación como esta se puede llevar perfectamente con tacones como sandalias, stilettos de punta triangular o simplemente un par de botines negros o denim para darle el toque final a los jeans. Asimismo, un bolso azul o con el que se mantenga la mezclilla presente es necesario para lucirse.

La mejor parte de un atuendo como el que llevó recientemente la reina de Jordania es que se puede ajustar a estos climas cambiantes e inesperados, pues mientras la chaqueta da un toque abrigador y moderno también se puede dejar fuera para los días más calurosos. De esta forma se consigue la combinación más chic para la temporada de otoño-invierno 2023. ¿Seguirías los trucos de Rania?