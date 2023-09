¿Por qué decimos “el lunes empiezo la dieta” y no cumplimos? Esto responden los psicólogos

Todos, alguna vez, hemos dicho “el lunes empiezo la dieta” y llegado el día, nos olvidamos por completo de la promesa que hicimos. Esta situación es algo que experimentamos con mucha frecuencia. En su pódcast, el reconocido escritor y psicólogo argentino, Bernardo Stamateas, indaga en la razón detrás de este recurrente patrón de retroceder en nuestras decisiones, no solo en el ámbito de la dieta, sino también en otros aspectos de nuestra vida.

Entre las explicaciones que brinda el especialista, resalta la falta de organización, porque procrastinamos para no caer en el error, o porque no tenemos el deseo realmente claro de que queremos bajar de peso, o estudiar para un examen, o terminar una tarea justo antes de terminarla.

“La organización es importante y, si no la tenemos, automáticamente comenzamos a sentir ansiedad porque no sabemos cómo organizar las comidas de la semana. También, puede ser porque en el fondo no quiero bajar de peso y esto te hace dar un paso al costado y no cumplir con lo prometido”, explica Stamateas en su pódcast del diario La Nación.

Pero, más allá de lo que comenta el psicólogo argentino, otros especialistas indican que existen muchas razones por la cual dejamos de lado la dieta, a pesar que ya nos hemos prometido cumplirla.

Falta de motivación : A veces, simplemente no tenemos la motivación suficiente para empezar una dieta. Podemos sentirnos cansados, estresados o simplemente no estamos listos para hacer el cambio.

: A veces, simplemente no tenemos la motivación suficiente para empezar una dieta. Podemos sentirnos cansados, estresados o simplemente no estamos listos para hacer el cambio. Metas poco realistas : Si nos proponemos metas demasiado ambiciosas, es más probable que nos desanimemos y abandonemos. Por ejemplo, si nos proponemos perder 10 kilos en una semana, es muy poco probable que lo consigamos.

: Si nos proponemos metas demasiado ambiciosas, es más probable que nos desanimemos y abandonemos. Por ejemplo, si nos proponemos perder 10 kilos en una semana, es muy poco probable que lo consigamos. No tener un plan : Es importante tener un plan antes de empezar una dieta. Esto nos ayudará a mantenernos en el camino y evitar caer en la tentación.

: Es importante tener un plan antes de empezar una dieta. Esto nos ayudará a mantenernos en el camino y evitar caer en la tentación. No saber decir que no : A veces, nos cuesta decirle "no" a las comidas y bebidas que no son saludables. Esto puede hacer difícil seguir una dieta.

: A veces, nos cuesta decirle "no" a las comidas y bebidas que no son saludables. Esto puede hacer difícil seguir una dieta. No tener el apoyo adecuado: Tener el apoyo de amigos, familiares o un profesional puede ayudarnos a mantenernos motivados y seguir nuestra dieta.

Si estás dispuesta(o) a bajar de peso, puedes empezar a realizar algunos cambios pequeños dentro de tu rutina. De esta forma, empezarás a acostumbrarte a ser más ordenado y organizado para continuar con tus promesas.

