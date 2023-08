El microbikini negro con el que Malillany Marín reventó la temporada de calor en Acapulco | FOTOS

El verano se encuentra en la recta final y celebridades aprovechan para disfrutar de paradisiacos destinos en México luciendo sus mejores looks playeros. Entre las famosas que destacan por su estilo único y elegante se encuentran Malillany Marín, quien aprovechó los días calurosos para derrochar belleza con un microbikini negro con un declinado diseño que resalta su figura.

La actriz, de 42 años, posee una extensa trayectoria en la televisión con telenovelas como “Rebelde”, “La fea más bella” y “Lo que la vida me robó”; además, ha destacado en la conducción y el modelaje conquistando al público con su talento, simpatía y cautivadora belleza que no duda en presumir con atuendos dignos de replicar durante cada temporada y el verano no es la excepción al dejarse ver con reveladores conjuntos.

Malillany Marín disfruta del verano en las playas de Acapulco. Foto: IG @malillanymarin

Esta vez Acapulco fue testigo de su encanto y envidiable figura, pues lució uno de los bikinis más arrebatadores del verano que lleva en su diseño lo clásico de un traje de baño y añade el toque sexy que la caracteriza con delicadas cintas en la cadera que resaltan aún más esta parte del cuerpo. La estrella en su look es el top con detalles que rodean su cintura delineando aún más su torneado físico.

Aunque los colores vibrantes se mantienen con fuerza como una de las tendencias favoritas de verano, el tono negro en la prendas siempre brindará una apariencia elegante y resulta favorecedor al estilizar la figura, con poco volumen y estilizada resaltando las partes del cuerpo que se desean con toques de color o detalles como las aberturas o escotes aliados de la temporada con un bronceado perfecto.

Malillany Marín presume elegante traje de baño negro. Foto: IG @malillanymarin

Bikinis atemporales de Malillany Marín

Los estampados y los diseños llenos de color brindan una apariencia alegre y juvenil a los trajes de baño, ideal para acaparar las miradas en la playa. Aunque hay quienes mantienen un estilo minimalista con tonos que son atemporales y pueden usarse en cualquier momento del año o edad sin dejar de lado la elegancia.

Los trajes de baño blancos son ya un básico de cualquier guardarropa, pues su versatilidad brinda la posibilidad de crear diferentes atuendos con pocas prendas y es ideal para quienes tienen un estilo romántico. Como el que lució Malillany Marín durante sus vacaciones en Acapulco con un escote halter para mayor comodidad, lo complementó con una gorra nude para un toque casual.

Bikini blanco con el que Malillany Marín presumió su figura en Acapulco. Foto: IG @malillanymarin

Pasión, fuerza, energía y sensualidad, es lo que transmite el color rojo en cada look aún cuando se trata de los trajes de baño. Por ello, es parte de los diseños atemporales y que no pasarán de moda como un favorito para acaparar las miradas acompañada de un diseño revelador que da mayor dramatismo a cualquier prenda.

Como el conjunto en color rojo que lució Malillany Marín durante sus días de descanso en Los Cabos, pues es un traje de baño con un diseño clásico triangular y brasileño para el bikini, ideal para resaltar sus curvas. Lo combinó con una salida de baño de transparencias y detalles brillantes, además de un sombrero.

Malillany Marín con traje de baño rojo. Foto: IG @malillanymarin

