En microbikini, Natti Natasha revolucionó la tendencia del caluroso verano 2023

La cantante y compositora dominicana Natti Natasha, es furor en las redes sociales tras su más reciente publicación de Instagram en la cual lució su atrapante figura suelta de ropa. La artista latina impone tendencias con su look tan único y enamora a todos sus fans.

La talentosa artista que posee premios como Reggaeton Italia Awards, Billboard y Premios Tu Mundo, entre otros; es sumamente popular en las redes sociales. Solo en su Instagram Natti Natasha posee la increíble cantidad de 36 millones de seguidores, que alientan a que nunca baje los brazos y siga con sus proyectos que tan bien recibidos son en todos lados.

Natti Natasha posando. Fuente: Instagram

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista es el nombre completo de Natti Natasha que además de ser una de las artistas más premiadas del pop latino, gracias a sus 18 años de carrera, cuando empezó a componer sus propios hits, también es una de las artistas que marcan más tendencias en cuanto a materia de modas y atuendos.

Bailando en la playa, Natti Natasha dejó claro que es de las más radiantes

La artista, que formó el grupo “D'Style” y luego fue corista del grupo “Ingco Crew”, ahora ya es consagrada en todo ámbito. Recientemente, subió las temperaturas con un coqueto traje de baño negro que uso para tapar apenas sus partes íntimas mientras se movía arrodillada en la arena.

Natti Natasha posando. Fuente: Instagram

Hace unas horas, ante sus millones de seguidores en Instagram, la intérprete de "Criminal” y "No me acuerdo" compartió un video disfrutando del sol, la playa y de la buena música, mientras baila sensual frente a la cámara y eleva los grados corporales de los más de 200 mil fans que le han regalado un like a Natti.

