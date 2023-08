Uñas para salir de fiesta: te harán ver elegante y sofisticada si las acompañas con un vestido de noche

Un hermoso vestido de noche debe ir acompañado de unas uñas elegantes, pero el llevar unas uñas elegantes no quiere decir que no se puede usar diseños que sean atrevidos, fuera de lo común y llamativos, por el contrario, además en el mundo del nail art son diversas las técnicas que pueden hacer conjunto para un evento de noche.

Por increíble que parezca, los tonos nude siempre resultan ser un aliado cuando se trata de un look sofisticado, aunque también puedes agregar tonalidades plateadas, con brillos o usar el clásico esmalte francés que es un infalible cuando se trata de elegancia, así que para tu evento de noche no te limites en darle rienda suelta a tu creatividad y lleva la mejor manicura que haga juego con tu look.

Un elegante vestido de noche debe ir acompañado de una buena manicura | Foto: Pinterest

¿Cuáles son los diseños de uñas para llevar con un vestido de noche?

Los diseños minimalistas son unos grandes aliados cuando quieres lucir elegante en un evento de noche, por ello te sugerimos que uses un tono color piel de base y te dejes llevar con líneas delgadas y grecas finas a lo largo de la uña, cabe destacar que este tipo de arte se lleva mejor con una punta de almendra.

Las uñas minimalistas pueden ser una opción | Foto: Pinterest

El nail art efecto espejo, tiene unas cualidades incomparables, así que si te vas a decidir por ellas no hay duda que brillarás en la noche. Los tonos para este efecto son diversos, en este caso es blanco, sin embargo, por la técnica, se asemeja como si fuera plateado, la venta del efecto espejo es que su gama tornasol hará que combine bien con cualquier color.

El efecto espejo nunca fallará para acompañar los looks elegantes | Foto: Pinterest

Es un hecho, el diseño francés es el rey en el arte de las uñas, no hay look al que no le vaya bien; estas por ejemplo llevan un efecto encapsulado con brillos plateados en la punta, la cual es en forma de almendra. Para eventos de noche son más sugeribles las uñas de acrílico, pues dan una mayor brillantés y destacan mejor en un evento de gala.

El nail art acrílico encapsulado puede ser un buen aliado | Foto: Pinterest

Que el brillo nunca falte en la noche | Foto: Pinterest

El infalible francés con un toque de brillo | Foto: Pinterest

Punta almendrada con finas líneas | Foto: Pinterest

