3 misterios de la muerte de Lady Di a 26 años del trágico accidente que le quitó la vida

Este 31 de agosto se cumplen 26 años de la inesperada y fatídica muerte de la princesa Diana de Gales, fue este día pero del año 1997 cuando una de las mujeres más queridas y admiradas del mundo entero, perdió la vida en un trágico accidente en Paris, Francia a la edad de 36 años dejando dos hijos, el príncipe Guillermo y Harry.

A casi tres décadas de su partida, hay misteriosas circunstancias que envuelven al accidente en el que murió casi de manera instantánea. Aquel día, Lady Di viajaba del hotel Ritz hacia los Campos Elíseos en París, cuando la muerte tomó por sorpresa a la mujer que por 16 años se robó el cariño de miles de personas.

La princesa murió durante las primeras horas del 31 de agosto | Foto: Enciclopedia Británica

¿Cuáles son los 3 misterios sin resolver del accidente de Lady Di?

Diana iba a bordo de un automóvil negro, modelo Mercedes-Benz W140 y fue hasta el año 2008 cuando un jurado determinó a partir de la investigación del forense que la ex reina y Dodi habían muerto debido al estado de embriaguez del conductor Henri Paul por tratar de huir de la persecución de los paparazzi. A pesar de que esa fue la versión oficial de las causas, hay misterios que rodean la muerte.

La familia real habría planeado todo

Hay diversas teorías en torno al accidente que sufrió la princesa, quien viajaba con su novio Dodi Al-Fayed. Se dice que el percance fue orquestado por la familia real británica, con quienes mantuvo una relación errática en los últimos años de su vida, después de que se divorciara del príncipe Carlos.

Diana viajaba junto a su novio Dodi Al-Fayed, quien también murió | Foto: Twitter @MRKONS

2 vehículos involucrados en el accidente que la policía ignoró

De acuerdo con el documental de Channel 4 'Diana: In Her Own Words', existe la posibilidad de que el accidente haya sido un delito, ya que afirman que una moto salió del Túnel de Alma instantes antes de la tragedia y en el lugar que pudo haber provocado el incidente, así como un auto Fiat blanco del cual había rastros de pintura en el auto de Diana. Sin embargo, las autoridades descartaron que los vehículos hayan tenido algo que ver en el colapso.

Diana escribió en una carta que moriría en un accidente

La princesa de Gales escribió diez meses antes de morir una carta, en la que escribió: “Esta particular fase de mi vida es la más peligrosa. X está planeando un ‘accidente’ en mi carro, (con) falla de frenos y serias heridas en la cabeza, para facilitar que Carlos se case”.

La causa oficial del accidente fue que el conductor de Diana viajaba en estado de ebriedad | Foto: Twitter @MRKONS

El escrito fue retenido por el mayordomo de Diana, Paul Burrell, y fue hasta el año 2002 cuando la Policía lo dio a conocer. En el documental de Channel 4, Duncan Larcombe, periodista de realeza y biógrafo del príncipe Harry, afirma en uno de los capítulos que esa nota “implicó un total cambio de juego, otra pieza perdida del rompecabezas. Diana temía ser asesinada.

