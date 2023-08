¡Cuida a los niños! Pasar mucho tiempo en el celular puede afectar su corazón

A los riesgos para la vista y la socialización que existen en el uso excesivo de celulares, computadoras y juegos de video para los niños, se suma uno más: corazones más pesados, los cuales son más propensos a infartos y otras enfermedades.

De acuerdo con un estudio publicado por la Sociedad Europea de Cardiología, el hecho de que los niños estén más tiempo conectados a las pantallas podría estar vinculado con problemas coronarios, los cuales alcanzarían niveles alarmantes durante su adolescencia.

El aumento en el uso de dispositivos electrónicos podría provocar más sedentarismo en los niños. Foto: Pexels

¿Cómo está vinculado el uso de celulares con las enfermedades del corazón?

Basado en una amplia investigación que siguió a más de 700 niños nacidos durante los noventas por más de 24 años, este estudio ofrece por primera vez datos concretos sobre cómo afecta el sedentarismo a la salud cardiaca.

“Todas esas horas de tiempo de pantalla en los más pequeños hacen que su corazón sea más pesado, lo que gracias a estudios en adultos, sabemos que aumenta el riesgo de ataques coronarios e infartos”, señala el doctor Andrew Agbaje, quien forma parte de la Universidad del Este de Finlandia.

Un uso excesivo de celulares y tabletas puede causar problemas de socialización en los niños. Foto: Pexels

Las mediciones iniciaron cuando los niños tenían 11 años, se repitieron a los 15 y luego a los 24 años. En cada caso, los participantes en el estudio, formado por un 55 por ciento de mujeres, usaron en promedio dispositivos electrónicos por 362, 474 y 531 minutos al día, respectivamente.

Los resultados fueron sorprendentes. El corazón tuvo un aumento de peso de hasta 7 gramos, lo que duplica el riesgo de padecer infartos, enfermedades coronarias y vasculares, los cuales pueden ser mortales.

Los expertos recomiendan regular el uso de dispositivos electrónicos por parte de los más pequeños. Foto: Pexels

“Los niños fueron sedentarios por más de seis horas al día y esto aumentó en cerca de tres horas por día hasta que se convirtieron en jóvenes adultos. Nuestro estudio indica que la acumulación de tiempo inactivo está relacionada con daño al corazón, sin importar su peso o su presión arterial.

“Los padres deberían animar a los niños y adolescentes a moverse más, llevándolos a hacer caminatas y regulando el tiempo que pasan en las redes sociales y los videojuegos. Como decía Martin Luther King: ‘si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero siempre mantente en movimiento'”, señaló el doctor Agbaje.

