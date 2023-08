¿Cómo mejorar mis relaciones interpersonales? 3 sencillos pasos para aplicar la técnica del sándwich

El comportamiento humano son todas aquellas actividades expresadas por el individuo, así como sus procesos mentales manifestados por medio de la comunicación verbal o no verbal, como los sentimientos y los pensamientos, que manifiesta cuando se encuentra en una situación social. Por años, especialistas en el área han investigado la importancia de éste y todas sus aristas. En ese sentido, han concluido que la asertividad es fundamental para mantener relaciones sanas y felices, al poder expresarse de forma eficaz, defendiendo los puntos de vista propios, a la vez que se respetan los derechos y creencias de los demás.

No a todas las personas se les da con naturalidad; sin embargo, como toda habilidad, la asertividad se puede trabajar. Para ello existen diversas herramientas que si se ponen en práctica, pueden desarrollar una buena técnica para cultivar las relaciones interpersonales. La ley del sándwich también conocida como método sándwich, es una de ellas, pues ayuda a envolver los comentarios negativos o críticas necesarias entre elogios.

La comunicación asertiva es fundamental para cultivar nuestras relaciones. Foto: Pexels

¿Cómo aplicar la ley del sándwich?

El objetivo principal de esta técnica consiste en conseguir expresar lo que sentimos o lo que necesitamos sin herir con las palabras al interlocutor, y al mismo tiempo, minimizar nuestro “miedo” al rechazo por expresar aquello que pensamos y sentimos en ese momento. Como su nombre lo indica, lo primero que se debe hacer es imaginar el sándwich con todos sus elementos (3 capas), según el Centro Psicológico Loreto Charques, ubicado en Madrid, España:

Primer paso: empatizar con la persona a la que le haremos los comentarios, y hacerle entender que comprendemos su opinión, situación, sus razones. El objetivo de esto será lograr que la persona adopte una predisposición positiva a escuchar. Ejemplo: “Comprendo que hoy no ha sido un buen día para ti, tengo la impresión de que las cosas no han salido como esperabas en tu trabajo/familia/relación, etc”.

Hay que imaginar las 3 capas del delicioso y práctico alimento. Foto: Pexels

Segundo paso: transmitir el mensaje que queremos de manera concisa y clara: “Sin embargo/no obstante, no me gusta cómo me hablaste en la junta, pues no considero que sean las formas correctas. Por favor, háblame en un tono más respetuoso/tranquilo, etc”.

Tercer paso: se concluye expresando un mensaje positivo, con palabras de ánimo y confianza, dependiendo de cómo se dé la situación. Ejemplo: “Sé que lo vas a tener en cuenta, confío en ti; estoy aquí para lo que necesites; ayudarte a sobrellevar este momento, etc”.

La técnica comienza y termina con comentarios positivos. Foto: Pexels

¿En qué situaciones aplicar el método?

Al tener dificultades para expresar un comentario negativo que forzosamente se tenga que emitir.

Dificultad a la hora expresar una crítica.

Cuando queremos solicitar un cambio de conducta a otra persona, sea quien sea.

Cuando queramos generar calidez en nuestras conversaciones.

Al negar un favor.

Expresar una opinión contraria al resto.

Al pedir un favor.

