Los 3 mayores errores que cometen las parejas y que arruinan las relaciones, según experta

Ojalá existiera una fórmula mágica para que las relaciones de pareja funcionaran, así se evitarían muchos corazones rotos; sin embargo, no existe, queda en cada relación encontrar su camino hacia la felicidad, topándose con baches y obstáculos en el trayecto que podrían quebrantarla. Las interacciones sentimentales son de las más complejas del ser humano, debido a que están involucrados factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales.

Está claro que el inicio de toda relación es la fase más "dulce", pues los individuos conocen los gustos, intereses y personalidades, aspectos que definirán la compatibilidad de la pareja en un futuro. Sin embargo, aunque esta etapa es la más "fácil", también representa todo un reto saber cómo pasar por ella con éxito.

Queda en cada relación encontrar su camino hacia la felicidad. Foto: Pixabay

¿Cuáles son los 3 errores que cometen las parejas?

Científicos y especialistas han estudiado por años el fenómeno del amor y los diferentes debates que surgen en torno a él, entre ellos las fallas que como humanos nos caracterizan, pues ninguna relación está exenta de errores. Caitlin Cantor, terapeuta sexual de Filadelfia, EU, enumeró los 3 mayores errores que pueden cometer las parejas en una publicación de la revista Psychology Today.

1. Culpar al otro en lugar de hacernos responsables de nuestras actitudes:

Según la terapeuta, la mayoría de las personas son mucho más conscientes de las acciones, la intención percibida y los sentimientos heridos de la otra persona que de cómo ellos mismos están participando en la creación de una dinámica disfuncional. Si te enfocas únicamente en la otra persona, te sentirás estancado. Si cambia a centrarse en sus acciones, encontrarás formas en las que puedes participar de una manera más productiva para resolver el conflicto de manera sana. Tu poder para mejorar reside en ti mismo, no en el otro.

Los 3 motivos radican en la seguridad que hay en uno mismo. Foto: Pexels

2. Ser consciente de sus proyecciones:

Las suposiciones que se hacen sobre lo que otros están pensando, por lo general son tus pensamientos atribuidos a los demás. Por ejemplo, puedes pensar que tus colegas piensan que eres tonto. Tal vez lo hagan, pero están demasiado absortos en sí mismos como para pensar mucho en ti. No podemos saber lo que piensan exactamente; estás proyectando esa creencia en los demás, pero proviene de ti, no de ellos. Si no te das cuenta de tus proyecciones en tus relaciones, eventualmente llevarán al dolor y la desconexión.

3. Inventar historias y tratarlas como hechos:

Cualquier cosa que inventes sobre el otro que no hayas comprobado es una historia. Es un error garrafal inventar historias y creerlas sin consultarlas con el otro. Cuando haces esto, te sientes herido, enojado, ansioso, todo por basarte en algo que realmente no sabes si es verdad. Lo anterior conduce a la desconexión con tu pareja, ya que te sientes herido por tus historias y porque no estás involucrando a tu pareja en la comprensión del conflicto. No hacer caso a chismes, rumores, sospechas, hasta no haberlo platicado y aclarado con la pareja.

Ante todo, aclarar situaciones de conflicto con la pareja. Foto: Pixabay

