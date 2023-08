¿Cómo evitar el olor a humedad en la ropa durante la época de lluvia?

Debido a su composición, es muy fácil que la ropa tome olores desagradables rápidamente y el más común de ellos es el de humedad, el cual puede llegar a ser muy molesto e incluso incómodo también para otras personas y no solo para quien la porta. Es común que con la temporada de lluvia no haya más opción que tender la ropa dentro del hogar si es que no se cuenta con un lugar techado al exterior y esto es principalmente lo que ocasiona este desagradable olor.

Otra causa puede ser que al sacar la ropa de la lavadora si se le coloca centrifugado, ésta se encuentra húmeda por lo que es más fácil que se le impregne el olor. Por ello debes asegurarte de que al interior de tu hogar no haya hongos de este tipo debido a que al tenderla en interiores es más fácil tomará estos olores.

Siempre que la ropa no tenga un correcto secado tomará malos olores | Foto: Pixabay

Regularmente la humedad se prende rápidamente de la ropa de algodón y la razón es porque no tiene un secado adecuado después de lavarla o porque no se pone a secar inmediatamente después de que fue lavada, pero no hay por qué preocuparse, hay 5 formas efectivas de eliminar el olor a humedad.

5 consejos para eliminar el olor a humedad de la ropa

1. Cuelga tu ropa en lugares abiertos

Para eliminar por completo este mal olor en nuestras prendas, la principal recomendación es tenderla en espacios abiertos y al aire libre, ya que de esta forma se permite que circule el aire por las fibras de la tela y de esta forma no habrá manera de que tenga olores raros.

2. Bicarbonato

El bicarbonato quita por completo el olor a gracias a que cuenta con propiedades neutralizadoras. Para hacer uso de él solo deberás repartir el polvo de bicarbonato de sodio de forma uniforme por la superficie de la prenda y con una hora será suficiente para acabar con el mal olor y la humedad, luego seca y listo.

El bicarbonato también lo puedes aplicar directamente al ciclo de lavado | Foto: Pixabay

3. Vinagre

Debido a que el vinagre es un olor fuerte es sugerible realizar esta técnica en un lugar donde el olor no se esparza. Para usarlo coloca la prenda colgada de un gancho y con un atomizados rocía la prenda con una cantidad moderada, pon a secar y ha quedado libre de olor a humedad.

4. Congelador

Coloca la ropa deseada en una bolsa hermética e introdúcela en el congelador durante una hora, posteriormente continuación tiende la ropa para que el aire fresco quite las bacterias generadoras del mal olor.

Al introducirla en el congelador desaparecerán las partículas de humedad | Foto: Pixabay

5. Café

El café es un ingrediente de cocina que la mayoría de las personas tiene en casa por lo que es fácil conseguirlo y es otra recomendable opción, sin embargo, este consejo no es para aplicar directamente a la prenda, es para que en caso de que tengas que colgar tu ropa dentro de la casa no se lleve olores. Solo debes colocar una taza de café de grano o soluble de preferencia, cerca de donde pongas las prendas y con este método el café absorberá este olor y no llegará hasta tu ropa.

