Olvídate de la humedad, haz el truco para eliminarla de tu casa con una simple botella

La humedad en los techos y paredes del hogar es un problema que no es de una sola estación del año. En las épocas de mucho calor suele producirse una condensación que tiende a aferrarse en las alturas y en los meses de mucho frío la humedad suele manifestarse en forma de moho en la pared.

Lo cierto es que, al igual que otras zonas del hogar, las paredes y el techo requieren que se les preste atención para prevenir arreglos costosos y demandantes en tiempo y mano de obra. Así es como existe una manera de hacer un deshumidificador casero, para evitar que estas superficies sean perjudicadas por la humedad.

¿Cómo hacer un deshumidificador casero con tres elementos económicos?

Lo primero que debes hacer antes de comenzar a fabricar un deshumidificador casero, es conseguir una botella de plástico de aproximadamente un 1 o 1 ½ litros. Una vez que dispongas de este objeto, deberás cortarlo por la mitad y acortar un poco más la parte superior (la que incluye el pico).

Botellas de plástico. Fuente: Unsplash.com

El segundo elemento que necesitas es una bolsa de tela vegetal (o cualquiera que sea fina y porosa). En el caso de que no dispongas de este objeto, puedes utilizar un calcetín que ya no uses. Y el tercer ingrediente que tienes que tener en cuenta para hacer tu deshumidificador, es la sal gruesa (pero también el bicarbonato de sodio servirá).

Lo siguiente que debes hacer es colocar la parte superior de la botella cortada, dentro de la base, con el pico hacia abajo. Luego debes llenar el calcetín o bolsa porosa con sal gruesa, de manera que quede una bola compacta. Luego coloca esta bola dentro del hueco que quedó en la botella y ya tendrás listo tu artefacto casero para eliminar la humedad de las paredes y techos. Colócalo en sitios altos del hogar y verás los resultados.