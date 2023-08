Desayunos saludables: snacks deliciosos y bajos en calorías que puedes comer sin remordimientos

El dejar de comer durante lapsos largos podría resultar contraproducente si lo que estás buscando es perder peso, sin embargo, en ocasiones resulta complicado elegir qué comer para realizar estas colaciones pues la mayoría de opciones son alimentos con altos niveles de azúcar o calorías, por lo que en esta nota te daremos algunas opciones de snacks que puedes comer sin remordimientos en tu día a día.

Brownies de chocolate

Aunque no lo creas, existen brownies de chocolate que solo tienen 70 calorías y 2 gramos de azúcar, además, tienen solo 5 gramos de carbohidratos netos y aportan 6 gramos de fibra, por lo que además de ser sumamente ricos, también te ayudarán en el proceso digestivo y por si fuera poco, también son una excelente opción para disminuir los famosos ataques de ansiedad que se originan en ciertas personas cuando pasan muchas horas sin comer.

Estos brownies se venden regularmente en tiendas departamentales y además de chocolate, también hay disponibles otros sabores para todos los gustos.

Tiene solo 70 calorías y un gran sabor

Foto: Walmart México

Recurre a la fruta como snack

Si no quieres ganar una fortuna y quieres comer un snack de agradable sabor la fruta es tu mejor opción, además, su fácil transportación te facilitará las cosas y si bien la mayoría de frutas no superan las 90 calorías por fruta, hay que tomar en cuenta la cantidad de azúcar y su contenido nutrimental para elegir la mejor, claro sin dejar de lado el sabor pues es probable que no te gusten todas las frutas.

Algunas de las frutas más recomendadas por nutricionistas para ser utilizadas como snacks son las manzanas, naranjas y el kiwi.

Las frutas aportan energía pero deben consumirse con moderación Foto: Pixabay

Huevo cocido

De acuerdo con distintos portales especializados en nutrición, un huevo de tamaño mediano tiene alrededor de 84 kilocalorías y para no aumentar dicha cantidad lo único que se debe hacer es cocer el huevo en agua y se recomienda que cuando se vaya a comer no se le agregue ningún otro condimento.

Además de aportar distintas vitaminas y minerales al cuerpo, los huevos cocidos también ayudarán a que tengas una sensación de saciedad, por lo cual, no resulta extraño que este producto sea sumamente utilizado en dietas.

El huevo es un gran aliado pero debes tener un plan alimenticio adecuado si lo piensas incluir Foto: Pixabay

Frutos secos

El consumo de frutos secos es recomendado debido a que sus grasas sanas contribuyen a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, además, también dan una importante sensación de saciedad, por lo que hay especialistas que recomiendan incluirlos en la dieta diaria.

Un pequeño puño de frutos secos aporta alrededor de 100 calorías y algunos de los más recomendados son las nueves, almendras, piñones, pasas y arándanos.

El consumo de frutos secos también tiene beneficios a nivel cerebral. Foto: Pixabay

Palomitas de maíz

Aunque pudiera no parecerlo, las palomitas de maíz son una excelente opción de snack en cualquier momento del día, sin embargo, es importante tener en consideración que para prepararlas no se debe emplear mantequilla, aceite, sal o caramelo y mucho menos agregarle algún otro condimento o ponerles salsas pues son estos elementos extra los que hacer que las palomitas pierdan sus beneficios.

De acuerdo con distintos portales, 3 tazas de palomitas aportan solo 1 gramo de grasa y 90 calorías, además, también aportan una sensación de saciedad que te ayudará a combatir las crisis de ansiedad por falta de alimento.

Las palomitas de maíz son una excelente opción de snack. Foto: Pixabay

