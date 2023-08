¡Olvídate de esos kilos de más!, así debes tomar café para bajar de peso

El café es una de las bebidas favoritas de muchas personas, debido a que además de ser una herramienta para despertar y estar alerta, también tiene un sabor que se puede modificar dependiendo el azúcar y los ingredientes que se le agreguen. Sin embargo, pocos saben que también es útil para bajar de peso, esto de acuerdo a unos sitios de Internet y en redes sociales, en donde se dice que hay formas de beberlo y así perder unos kilos de más.

De acuerdo al listado de bebidas saludables que realizó Harvard T.H. Chan School of Public Health, el café está recomendado junto con el té y el agua, pues tiene beneficios para la salud. A pesar de que se pide que se tome con moderación, esta comprobado que una taza tiene 5 calorías, asimismo, ayuda al control de apetito y mejora del metabolismo, lo cual podría ayudar a perder peso, si también se complementa con una dieta saludable y ejercicio.

El café tiene pocas calorías. Foto: Pixabay

Café negro solo

El café por sí solo mejora el metabolismo, pues no sólo mantiene el cuerpo activo y alerta, ayudando al rendimiento durante el ejercicio, sino también aumenta la velocidad al quemar colorías y beneficia a la reducción del apetito. Es por eso que no se debe de combinar azúcar y grasas saturadas adicionales como leche o crema batida, ya que según dice el estudio de Harvard, estos productos provocan el efecto contrario.

Aunque es beneficioso para la salud, se recomienda no tomarlo todos los días, ya que el cuerpo creara tolerancia y su efecto ya no será el mismo. “A corto plazo, la cafeína puede aumentar la tasa metabólica y la quema de grasa, pero después de un tiempo la gente se vuelve tolerante a los efectos y deja de funcionar. Pero incluso si el café no hace que gastes más calorías a largo plazo, sigue existiendo la posibilidad de que mitigue el apetito y te ayude a comer menos”, indica el estudio.

Los expertos sugieren tomarlo solo y sin azúcar. Foto: Pixabay

¿El café con limón ayuda a bajar de peso?

En redes sociales se ha comenzado a popularizar el agregarle el jugo de un limón al café, pues de acuerdo a algunos influencers y sitios, esta combinación potencializa la quema de grasa y de esta forma se pierde peso. Sin embargo, hasta el momento no se ha demostrado que esta creencia tenga un sustento científico, ya que si bien el cítrico ha sido sugerido en otros remedios caseros para perder tallas, aún no hay investigaciones que lo comprueben.

De acuerdo a Beth Czerwony, quien ofreció una entrevista a Cleveland Clinic, el limón no tiene cualidades especiales para quemar grasa. Esta creencia se hizo popular cuando se dijo que el agua con una rodaja del cítrico daba sensación de saciedad, no obstante, esto se debe a la ingesta del líquido y no por el limón, detalló.

Existe la creencia de que agregar jugo de limón ayuda a la quema de grasa. Foto: Archivo

¿El aceite de coco y el café ayudan a perder kilos?

En tanto, en las dietas keto y en de ayuno intermitente, también se ha mencionado que agregarle al café una cucharada de aceite de coco podría ayudar a perder algunas tallas, ya que esta óleo tiene ácidos grasos que se cree que no se acumulan y son usados por el cuerpo como energía, además de que pueden acelerar el metabolismo. No obstante, aún faltan pruebas científicas que demuestren la veracidad.

Algunos nutriólogos han apuntando que de hecho agregar aceite de coco a tu taza de café en lugar de azúcar para endulzar, tiene el efecto contrario, ya que tan solo una cucharada de este producto tiene 117 calorías. Es por esa razón que los expertos recomiendan tomar el café solo sin añadirle endulzantes, ni otros productos que podrían alterar los beneficios que tiene esta bebida.

El aceite de coco podría causar el efecto contrario. Foto: Pixabay

