¿Cruda? 5 remedios para combatir la resaca después de una fiesta destructiva de fin de semana

La recomendación cuando sales de fiesta es que no bebas demasiado, pero hay ocasiones en las que, incluso sin haber ingerido tantas bebidas alcohólicas desarrollas una gran resaca, lo cual puede deberse a que no estabas lo suficientemente hidratado o simplemente no habías ingerido alimentos, algo que pudo contribuir a una baja de azúcar, pero en vez de ponernos científicos es momento de darte algunos consejos para evitar que te de el famoso "bajón" después de una noche de fiesta.

Además de que la resaca provoca que muchas personas experimenten ascos y no quieran comer nada demasiado irritante, lo cierto es que, aunque unos chilaquiles suenen más atractivos que una gelatina, estos lo único que van a hacer es darte un sentido de saciedad, ya que tu cuerpo muchas veces confunde la sed con el hambre y viceversa, sin embargo, después de un rato volverás a sentirte mal.

Ni se te ocurra seguirte la fiesta para "curarte" la cruda / Foto: Pinterest

En cambio, si comes una gelatina puedes regularizar tus niveles de azúcar y al no ser un alimento fuerte, podrás estabilizar un poco tu estómago, dándote además una sensación de frescura que seguramente agradecerás casi tanto como una jarra de agua que te ayude a rehidratarte.

Los garbanzos y los espárragos son los enemigos de la cruda

Otros alimentos que te pueden ayudar a combatir los efectos del exceso de alcohol en tu cuerpo son los espárragos y los garbanzos, ya que diversas investigaciones científicas han hallado que, mientras los primeros contienen aminoácidos que ayudan a descomponer el alcohol y prevenir que sus toxinas permanezcan en tu sistema por un periodo prolongado de tiempo, los segundos son abundantes en vitamina B6, nutriente que reduce los síntomas de la resaca.

No te llenes de malestares por una noche de fiesta / Foto: Pinterest

Vete a sacar todo el alcohol de tu sistema en el gimnasio

Sí, ya sabemos que lo que menos quieren las personas después de una fiesta destructiva es ir al gimnasio, pero si verdaderamente quieres sacar al alcohol de tu cuerpo, la recomendación es que te comas algo dulce, ingieras abundante agua y después hagas tu rutina habitual de ejercicio, algo que si bien te va a agotar, ayudará a que, a medidas que expulsas sudor, los efectos de la cruda vayan desapareciendo.

Si pudiste bailar toda la noche, también puedes ir a hacer ejercicio al día siguiente / Foto: Pixabay

SI la cruda te provoca ascos, tómate un tecito de jengibre

La mayoría de las personas quieren un café después de estar de fiesta todo el fin de semana, pero esto sólo va a irritar a tu aparato gastrointestinal, dando lugar a retortijones e incluso agruras, por lo cual, una bebida que puedes ingerir en su lugar es un té de jengibre, ya que este va a disminuir la actividad de los jugos gástricos y reducirá los movimientos bruscos del tracto gastrointestinal, mismos que dan lugar a las náuseas.

No termines vomitando por la cruda / Foto: Pinterest

Los electrolitos son los mejores aliados para combatir la resaca

Nada de bebidas energetizantes o refrescos, lo que buscas es rehidratar tu cuerpo, así que si no quieres beber sólo agua, lo que tienes que hacer es consumir sueros, ya que estos te ayudarán a rehidratarte, disminuyendo así el dolor de cabeza. De hecho, las soluciones electrolíticas son excelentes para reponer las sales y el potasio que se pierden por el consumo de bebidas alcohólicas.

Dile adiós al dolor de cabeza con los sueros / Foto: Pixabay

