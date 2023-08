Las 5 cosas que debes hacer para llegar con salud a los 50 años, según expertos

Se cuente o no con un proyecto de vida a largo plazo, poseer buena salud es fundamental para cumplir los objetivos y metas trazadas para vivir los años que restan con bienestar. Tengas la edad que tengas, siempre es importante apostar por un estilo de vida sano, basado en una dieta con alimentos ricos en nutrientes y una buena rutina de ejercicio según la edad y actividad física que se realice.

Conforme los años van aumentando, las actividades que antes se realizaban con facilidad se van dificultando gradualmente; sin embargo, la ciencia ha comprobado que entre mejor nos cuidemos en la juventud, gozaremos de una vida más sana en años venideros. La revista Best Life, sitio líder con noticias de salud y bienestar estadounidense, con sede en Nueva York, recomienda algunos hábitos sanos para llegar a los 50 años de edad en óptimas condiciones.

Realizar ejercicio es fundamental para vivir plenamente. Foto: Pexels

5 hábitos que debes hacer al llegar los 50 años

1. Rutina de ejercicio y calienta antes de practicarlo: es indispensable realizar actividad física para regular el peso, presión arterial, entre otros beneficios. A esa edad bastará con caminar o marchar a paso veloz varios días a la semana, subir escaleras en vez de optar por el elevador.

2. Aliméntate bien: este hábito resulta obvio, pero cabe desatacar que llegando los 50, evitar alimentos procesados, con alto contenido de azúcar o grasas toma mayor relevancia, pues las consecuencias pueden ser graves y potencialmente mortales, según advirtió para la publicación Adam Ramin, cirujano urólogo y director médico de Urology Cancer Specialists en Los Ángeles, California. Además, recomendó basar la dieta en alimentos integrales: "comience a leer las etiquetas de los alimentos, y si la etiqueta del paquete contiene ingredientes que no puede pronunciar, no los compre".

De igual manera, alimentarse bien, sin exceso de procesados. Foto: Pexels

3. Prioriza el sueño: además de evitar enfermedades como diabetes, el cáncer o la depresión, descansar apropiadamente ayudará a mantener el ánimo alto durante toda la jornada, al menos dormir 7 horas al día.

4. Practica una buena postura: aunque parezca que no es un buen hábito llegando los 50 años, los dolores físicos, especialmente en zonas como la espalda superior y baja, las piernas o la cadera se van desarrollando gradualmente mientras envejecemos. Permanecer erguido, evitar cruzar mucho tiempo las piernas, o permanecer mucho tiempo sentado será clave para ahorrarnos dolor en un futuro: "corregir tu postura puede parecerte extraño al principio porque es una posición a la que no estás acostumbrado", dijo Neel Anand, profesor de cirugía ortopédica, consultado por el medio mencionado.

5. Dejar de fumar: si no tienes el hábito, no lo adquieras: no solo lo agradecerán los pulmones, riñones, vejiga, todos los órganos, incluyendo la lengua y dientes. Está probado que este muy mal hábito provoca cáncer, entre otras complicaciones en la salud, por lo que si todavía no lo has dejado, es hora de que lo pienses a consciencia.

Si no fumas, no adquieras este hábito. Foto: Pexels.

