¿Tomar una cucharada de aceite de oliva antes de beber alcohol evita las borracheras?

El mundo virtual se ha vuelto tan amplio que además de encontrar videos de perritos apreciando el atardecer, también es posible encontrar consejos de todo tipo, desde aquellos que hablan sobre moda y tendencias hasta otros más "serios" que tratan temas relacionados con la salud y aunque muchos especialistas han dicho que no es bueno creer ciegamente en los consejos difundidos por extraños en Internet, la mayoría de las veces es inevitable sentir curiosidad cuando nos topamos con ellos en cualquier red social.

Uno de los consejos que se han vuelto tendencia últimamente tiene que ver con el aceite de oliva ya que además de las propiedades que supuestamente tiene el ingerir una cucharadita de este ingrediente en ayunas, algunas personas afirman que éste también funciona para evitar que una borrachera suba de nivel, por lo que cada vez son más jóvenes quienes hacen el intento para así salir de fiesta y "beberse hasta el agua de los floreros" sin olvidar la mitad de la noche, ¿pero esto realmente funciona? ¿qué dicen los expertos? Pues aquí te lo cuento.

¿Si tomo una cucharadita de aceite de oliva puedo evitar emborracharme?

Muchas son las propiedades que tiene el aceite de oliva ya que además de ser un complemento para cualquier comida, éste es un ingrediente sumamente versátil y es justo esto lo que ha creado un sinfín de creencias a su alrededor y una de las más recientes afirma que si ingieres una cucharadita un par de horas antes de comenzar con una noche de fiesta y alcohol, el aceite de oliva actuará como un "sellador" en el estómago, evitando que el alcohol se absorba y así la borrachera tarde más en llegar.

Si bien esto suena como el mejor remedio para las noches de fiesta, no es del todo efectivo ya que, de acuerdo con un artículo publicado en la revista Science “el aceite de oliva u otro aceite de calidad alimentaria, tomado a cucharadas poco antes de consumir alcohol, puede ayudar a ralentizar la velocidad de absorción del alcohol, dando más tiempo al organismo para adaptarse a su nueva química sanguínea. La pizza grasienta funciona igual de bien, y sabe mejor”, afirma Jim Austin, autor de la publicación.

De acuerdo con el experto, cuando se combina una cucharada de aceite de oliva con alcohol, se desencadena un proceso conocido como saponificación, que es una reacción química entre un ácido graso y una base y aunque, teóricamente, esta interacción entre las grasas del aceite y el alcohol podría resultar en una reducción de la absorción de alcohol en el sistema digestivo, el consumir una cucharada de aceite de oliva antes de consumir alcohol sólo tiene un efecto moderado en la disminución de la velocidad de absorción del alcohol, por lo que no debe considerarse como una solución infalible para prevenir la embriaguez.

El beber en exceso siempre traerá consecuencias físicas y hasta morales.

¿Qué se puede comer para no emborracharse?

La realidad es que a pesar de los pocos beneficios del aceite de oliva, si alguien sigue consumiendo alcohol de manera prolongada y excesiva, eventualmente se embriagará y este método no evitará por completo ese resultado. Por el contrario, existen alimentos que pueden ayudar a que las consecuencias físicas de una noche loca no sean tan fuertes, algunos de ellos son:

Huevos : ricos en proteínas, contribuyen a ralentizar la absorción del alcohol.

: ricos en proteínas, contribuyen a ralentizar la absorción del alcohol. Avena : fuente de fibra y proteínas que brinda saciedad y alivia los efectos del alcohol.

: fuente de fibra y proteínas que brinda saciedad y alivia los efectos del alcohol. Plátanos : elevado contenido de fibra, portátil y ayuda a disminuir la velocidad de absorción del alcohol en la sangre.

: elevado contenido de fibra, portátil y ayuda a disminuir la velocidad de absorción del alcohol en la sangre. Salmón : excelente fuente de ácidos grasos omega-3 beneficiosos.

: excelente fuente de ácidos grasos omega-3 beneficiosos. Yogur griego sin azúcar : combina proteínas, grasas y carbohidratos, ideal antes de una noche de consumo de alcohol.

: combina proteínas, grasas y carbohidratos, ideal antes de una noche de consumo de alcohol. Chía : rica en fibra, puede retrasar el vaciado gástrico y la absorción del alcohol.

: rica en fibra, puede retrasar el vaciado gástrico y la absorción del alcohol. Bayas (fresas, moras y arándanos): aportan fibra y alta hidratación.

(fresas, moras y arándanos): aportan fibra y alta hidratación. Espárragos salteados en aceite de oliva : favorecen la salud hepática.

: favorecen la salud hepática. Melón y sandía : frutas con alto contenido de agua y electrolitos, ideales para mantenerse hidratado.

: frutas con alto contenido de agua y electrolitos, ideales para mantenerse hidratado. Aguacate: grasas saludables para el corazón, que ralentizan la absorción del alcohol en el organismo.

Es así como sabemos que no existe una solución mágica para evitar que el alcohol cause estragos en el organismo ya que todo esto dependerá del organismo del consumidor y el tipo de bebidas que se encuentre tomando y aunque hay algunos alimentos que pueden ayudar a que las secuelas físicas no sean tan graves, siempre es mejor medir el consumo de las bebidas embriagantes y, aunque suene tedioso, mantenerte hidratado para evitar que la cruda física sea peor que la moral.

