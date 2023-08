VIDEO: aventó a su amante al mar para que su novia no lo descubriera siendo infiel

Hablar de infidelidades siempre es un tema muy controversial, hay quienes hoy en día no perdonan una, mientras que otras personas deciden confrontar a quién la comete para tomar venganza, pero también algunos deciden terminar la relación después del engaño. Actualmente, gracias a la tecnología, muchas de estas situaciones son captadas por cámaras de video y así es cómo se exhibe a quienes cometen el acto.

Un video difundido en Twitter, muestra precisamente los momentos de apuro que vivió un sujeto después de que su novia lo cachó siéndole infiel con otra mujer, pero lo que el hombre hizo sorprendió a internautas en redes sociales, pues en el instante en que fue descubierto aventó al agua a la joven con la que estaba.

La pareja se encontraba en la orilla de un yate | Foto: Captura

Arrojó a su amante al agua cuando lo descubrió su novia

En el video que fue compartido en Twitter y que ya se hizo viral, se muestra que un hombre está teniendo un encuentro muy íntimo con una joven sobre un yate que al parecer está detenido a la orilla de un muelle, cuando la pareja del hombre aparece en escena, por lo que, ante el sorpresivo momento se le hizo fácil aventar a su amante al agua.

Y aunque trató de disimular que no estaba acompañado ni besando a su amante, su novia pudo ver que el sujeto estaba con otra mujer, por lo que después de descubrirlo comenzó a reclamarle, mientras que nadie se preocupó por la querida que cayó abruptamente al agua.

No le importó tirar a su amante por la borda con tal de no ser descubierto | Foto: Captura

¿Fue planeado?

Lo comentarios en el clip no se hicieron esperar y usuarios de Twitter expresaron junto al video que la escena pudo haber estado planeada, ya que no es posible que el sujeto no se haya dado cuenta que lo estaban grabando; algunas internautas aplaudieron la acción de la mujer al reclamarle directamente al infiel y humillarlo frente a su amante.

Por su parte, también hubo quien se preocupó por el bienestar de la joven que cayó al agua, pues aunque hubiera sido una situación planeada, el golpe que recibió en el agua fue bastante fuerte, además de que era de noche y junto al bote había otras lanchas con las que pudo haberse lastimado.

Su novia le reclamó por tal acto | Foto: Captura

"Aunque eso estuvo cerca, casi lo atrapan", "Sé que está planeado. Pero eso es bastante gracioso", "¿En serio la tiró por la borda?", "No hay forma de que esto sea real, ¿a caso la mujer que cayó al agua está bien?", "Y ella se quedó callada en el agua para no levantar sospechas jajaja", fue lo que comentaron usuarios.

