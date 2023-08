VIDEO: perrito conmueve las redes al mirar fijamente el atardecer en Yucatán

Algo que caracteriza a los perritos son sus travesuras y aunque la mayor parte del tiempo están jugando, comiendo o durmiendo, también se dan un momento para reflexionar sobre la vida, pero nunca antes había sido captado este momento de introspección, pero gracias a las redes sociales este video pudo llegar a miles de usuarios, quienes pudieron observar el momento en el que un peludito observa un hermoso atardecer.

Fue a través de TikTok donde se difundió esta tierna grabación que ya se ha hecho viral, pues de no ser porque fue compartida en la plataforma china, nadie creería que un lomito se tomara un momento de su día para ponerse pensativo mientras contempla un espectáculo de la naturaleza.

En el video se puede ver que el perrito ve hacia el cielo | Foto: Captura

Perrito causa ternura por el ver el atardecer

En el clip que fue compartido por el usuario (@eduardoflo_), quien suele publicar videos sobre perritos, se observa un tierno cachorro color café que está parado a la orilla de una avenida, mientras frente a él está ocurriendo un bello atardecer. Y no es mentira cuando se dice que el can estaba contemplando cuando se estaba ocultando el sol, pues no había ninguna otra cosa que estuviera llamando la atención del perrito.

Como era de esperarse, la publicación fue reproducida casi 4 millones de veces por parte de internautas quienes, no tardaron en reaccionar al clip, algunos se sintieron identificados con el perrito, en sus momentos de reflexión, mientras que otros se les hizo un video algo sarcástico, pues es bien sabido que los animalitos no perciben las tonalidades igual que los seres humanos.

No había ninguna otra cosa que llamara la atención del perro de esa manera| Foto: Captura

"El perro: wow, que bonitos tonos grises", "Lo mejor de la vida son los atardeceres y nosotros matando nos por alguien", "Yo reflexionando sobre lo que he echo de mi vida", "El perro: wooo pero que hermoso color gris intenso luce el cielo", "Mi perro cuando era más cachorro, se acordaba en el patio por las noches y miraba la luna, me encantaba ver qué le encantaba ver al cielo, fue lo que escribieron algunos internautas.

