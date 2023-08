En la popular plataforma de redes sociales TikTok, se ha vuelto viral un conmovedor video que ha dejado a más de uno con los ojos llenos de lágrimas. El usuario lousian o @lousiang compartió un clip que muestra un momento triste que nadie quisiera experimentar: la despedida de un ser querido. El video presenta a un perro recostado mientras Lousian sostiene su celular frente a él. Desde el teléfono, se escucha la voz del padre de Lousian, quien debe despedirse de su fiel compañero antes de partir hacia una vida mejor.

Lamentablemente, debido a circunstancias de la vida, el hombre no puede estar presente en ese momento tan doloroso. Foto: @lousiang.

Lamentablemente, debido a circunstancias de la vida, el hombre no puede estar presente en ese momento tan doloroso, por lo que se ven obligados a despedirse a través de una videollamada. Las palabras que dedica a su leal perro son sinceras y emotivas. En el post que acompaña al video, encontramos un conmovedor mensaje que expresa el dolor que implica ver a su padre decir adiós a su mejor amigo a través de una pantalla: "El dolor que te deja que tu papá se tenga que despedir de su mejor amigo por videollamada y ver el dolor que les genera a los dos decirse adiós".

La publicación ha conmovido a la comunidad de TikTok y ha alcanzado cifras impresionantes cuenta con 2.1 millones de 'me gusta'. Foto: @lousiang.

La publicación ha conmovido a la comunidad de TikTok y ha alcanzado cifras impresionantes cuenta con 2.1 millones de 'me gusta', así como 7616 comentarios de usuarios que expresan su tristeza. Además, ha sido guardada un total de 165.4 mil veces y compartida por 32.8 mil personas hasta el momento.

Con comentarios como “Avisen, me estaba riendo con el video de arriba y ahorita estoy llorando”, “Casi las 2 am y yo estoy llorando”,”Lo más duro de esta vida es verlos partir sufriendo” y “Yo hubiese querido que mi papá se hubiera podido despedir de nuestro cachorro, pero mi papá ya no aguanto más, ahora Balu es el que nos cuida”, son los mensajes más conmovedores de la publicación.

¿Cómo sobrellevar la pérdida de un perro?

Este conmovedor video nos recuerda la importancia de valorar y apreciar a nuestros seres queridos en cada momento de la vida, y cómo la tecnología puede acercarnos incluso en los momentos más difíciles. Es un testimonio poderoso del amor incondicional que pueden compartir los humanos y sus fieles compañeros animales.

Pero, cuando enfrentamos la pérdida de un perro querido, puede ser una experiencia devastadora. Los animales de compañía se convierten en miembros de la familia para muchas personas, y sobrellevar esa pérdida puede ser un proceso emocionalmente difícil.

Es normal experimentar una amplia gama de emociones, como tristeza, dolor, ira o incluso culpa, después de perder a tu perro. Es importante permitirse sentir y procesar esas emociones en lugar de reprimirlas. Compartir tus sentimientos con amigos, familiares o incluso con grupos de apoyo en línea puede proporcionar un valioso apoyo emocional.

Crear un espacio de recuerdo para tu perro con fotografías, juguetes y otros objetos que te recuerden los buenos momentos juntos puede ser terapéutico. Considera realizar un pequeño memorial o ceremonia de despedida para honrar su memoria y decirle adiós de una manera significativa.

Es fundamental darte tiempo para sanar y no apresurarte para sentirte mejor. El proceso de duelo lleva tiempo, y es importante ser amable contigo mismo durante este período. Escribir un diario sobre tus recuerdos con tu perro, crear un álbum de fotos o incluso hacer una donación a un refugio de animales en su honor pueden ser formas positivas de canalizar el duelo.

Buscar apoyo de otras personas que han pasado por experiencias similares puede ser reconfortante y útil. Aceptar y procesar la pérdida es un paso fundamental antes de considerar la adopción de otro perro, ya que cada animal es único y merece su propio tiempo y espacio en tu corazón.

Recuerda que cada persona vive el duelo de manera diferente, así que no hay una forma "correcta" o "incorrecta" de sobrellevar la pérdida de un perro. Es importante ser paciente contigo mismo y permitirte sentir y sanar a tu propio ritmo. Con el tiempo, los recuerdos de tu querida mascota se convertirán en tesoros preciosos que siempre llevarás contigo.

