Reto barre de 10 días para cambiar tu cuerpo fácil y rápido

Lograr un cambio de hábitos puede ser complicado y más cuando se trata de dejar de comer las cosas que más nos gustan, pero cuando se trata de un bien mayor para la salud, vale la pena un sacrificio y qué mejor si lo hacemos divertido con un reto que incluya actividad física que nos permita acelerar nuestro metabolismo y así alcanzar las metas que tanto estamos buscando.

El barre es una de esas actividades recreativas y deportivas que nos permitirá conseguir los cambios que buscamos y lograr la meta de bajar de peso de manera rápida y sencilla, ya que no requieres muchas cosas, basta con un tapete de yoga, un par de mancuernas y muchas ganas.

Tonifica todo tu cuerpo. Foto: Instagram @barremx

Reto 10 días de barré para perder peso

No tengas miedo si nunca lo has practicado, ya que no necesitas tener una gran condición, poco a poco la irás adquiriendo, lo que necesitas es tener constancia para lograr los resultados de la mejor manera posible. En el video te dejamos la rutina que debes seguir.

¿Qué es el barre?

Esta disciplina se puso de moda hace dos años aproximadamente y es muy popular por su combinación de ejercicios, ya que mezcla movimientos de ballet con posiciones de pilates y yoga de modo que te ayudará a perder peso, pero no sólo eso ya que también te dará flexibilidad, tonificará tus músculos y de ese modo verás los cambios reales y rápidos en tu cuerpo.

