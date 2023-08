Moda de verano: 5 piezas de ropa que no pueden faltar en el armario de las chicas curvy

Muchas personas consideran que hay ciertas prendas de ropa que sólo pueden ser utilizadas por aquellos que tienen un cuerpo estilizado, pero lo importante es que te sientas cómoda utilizando la ropa que selecciones, sin importar si la sociedad indica si esta es adecuada o no para ti. Sin embargo, hay algunos básicos en el guardarropa de cualquier chica que te pueden ayudar a adquirir un estilo fashionista ideal para lo que resta del año.

Ropa para mujeres curvy

Pantalones anchos

No hay nada mejor para sentirte cómoda y relajada que unos pantalones anchos, los cuales pueden ser combinados con una blusa corta que llegue a la cintura y permita que tu figura se luzca o bien, con algún body que te ayude a presumir con orgullo las curvas de tu cuerpo.

Este tipo de pantalones te ayudan a dar una apariencia estilizada a las piernas | Pinterest: @eltejidocrochet

Blazers

Si eres una persona a la que le encanta estilizar su figura de una manera discreta y elegante, los blazers son la opción ideal para ti, ya que no sólo te permiten estar abrigada sin llegar a acalorarte, sino que son plenamente combinables, llegando incluso a combinar con estilos casuales y formales, algo que lo hace un imprescindible en el guardarropa de las chicas plus size.

Los blazers son un básico para remarcar tu cintura | Pinterest: @SHEINofficial

Faldas entubadas o de lápiz

Si bien es cierto que la opción por excelencia de la sensualidad son las faldas cortas, a menudo, debido al viento e incluso a las tendencias de temporada, estas pueden tornarse demasiado atrevidas y hasta vulgares, por lo cual, una opción para que te veas elegante y sexy son las faldas de lápiz, ya que además de resaltar tus caderas, te permitirán sacarle partido a tu cintura, haciendo que salte a la vista tu figura de reloj de arena.

Este tipo de faldas te ayudarán a presumir tus curvas de una manera sensual | Pinterest:

@tiffanydiana

Básicos para las chicas plus size

Vestidos midi con aberturas

Desde inicios de este 2023 se hizo visible el furor de las aberturas, mismas que escalaron de las faldas a los vestidos de gala, llegando incluso a los looks más casuales, por lo cual, las prendas con este tipo de detalle no podían faltar dentro los básicos para las chicas plus size. Sólo es importante que tomes en consideración que, ya que vas a llevar una abertura, es necesario que el largo de tu vestido no sea excesivo, de tal suerte que el estilo midi puede ser tu mejor aliado.

Los vestidos con aberturas pueden ser tus mejores aliados y "la queso" | Pinterest: @JuliaMWBLvZ

Blusas de escote en V

Algunas personas tienen la creencia de que los escotes están reservados para las mujeres que no tienen curvas demasiado pronunciadas en el área del pecho, pero lo cierto es que, siempre y cuando tú te sientas cómoda, puedes hacer uso de estos de manera estratégica.

Por ejemplo, si vas a llevar unos jeans a la cadera, puedes aprovechar para incluir un toque sexy en tu look al añadir una blusa o body de escote en V, mismo que puedes retomar en conjuntos, jumpsuits e incluso vestidos otoñales que ya puedes empezar a lucir desde septiembre.

Este tipo de blusas te convertirá en la más sexy del verano | Pinterest: Moda por Roman Fashion

