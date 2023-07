JLo tiene 5 hábitos diarios que la hacen mantenerse en forma a sus 54 años; no creerás el segundo

Jennifer Lopez, también conocida como JLo, es un ícono de la moda y el buen gusto, pues en cada evento al que asiste y en sus redes sociales ha mostrado que tiene un excelente estilo para vestir. Al mismo tiempo, ha dejado al descubierto que ha logrado retrasar los signos de la edad, por lo que muchas buscan saber su secreto de belleza. La cantante y actriz que acaba de cumplir 54 años, tienen hábitos que la hacen mantenerse en forma y los comparte con sus millones de seguidores para que ellos también adquieran esta forma de vida.

1. La mejor forma de empezar el día

La cantante de "On the floor" compartió hace algunos meses que cambió su rutina matutina por algo que la hacía sentirse mucho mejor, y por ende verse con más energía. La también actriz indicó que empezó a hacer afirmaciones positivas desde muy temprano y que notó que esto tenía un efecto en ella. JLo recita frases motivadoras con las que se ayuda para cumplir sus objetivos y concentrarse en aquello que quiere conseguir. De esta forma, la celebridad despeja su mente y también se mantiene radiante durante el día.

Jeniffer Lopes conquista a los 54 años IG @jlo

2. Sin café se mantiene joven

Si bien hay muchas personas que no pueden comenzar su mañana sin una taza de café, la "Diva del Brox" tachó de su alimentación la cafeína. Esto con el objetivo de descansar las horas que necesita, ya que reveló que cuando tenía alrededor de 20 años de edad sufrió de ataques de pánico debido a que dormía pocas horas al día, entre tres y cinco, por lo que tras ese suceso, Jennifer indicó que cambió sus hábitos para priorizar un buen descanso.

La cantante descarta la cafeína IG @jlo

3. El ejercicio diario la favorece

No es de sorprender que para mantener una silueta espectacular, la protagonista de "Selena" haga ejercicio diario. En una entrevista con Oprah Winfrey indicó que para tener una figura marcada y curvilínea realiza una serie abdominales que se dividen de la siguiente forma: 50 en el suelo, seguida de otra de unos 50 con cuerda y, para terminar, añade otros 50 abdominales con peso, las cuales complementan toda su rutina.

La actriz siempre hace ejercicio IG @jlo

4. Lo que no come

Jennifer Lopez una persona que cuida mucho su alimentación y trata de que sea lo más balanceada posible, sin embargo, hay productos que no come, así lo reveló el chef de la cantante Kelvin Fernández, quien dio a conocer que hay cosas que no consume porque no le gustan. La artista no es fan del salmón debido a que le desagrada su textura y su sabor, a pesar de que es muy recomendado, no obstante, lo sustituye por lubina o el bacalao.

A pesar que cuida su alimentación, evita algunos productos IG @jlo

Otra cosa que no le gusta son las frutas, y aunque siempre trata de consumirlas debido a sus beneficios, no son sus alimentos predilectos, en especial los arándanos: "No la verás comerlos nunca", dijo el chef, quien también indicó que por el contrario sus favoritas son las fresas.

5. Siempre está motivada

La protagonista de "Nunca más" es muy disciplinada y ha intentado varias actividades, desde boxeo hasta pole dance. Parte de lo que la mantiene motivada, es ver su progreso y dejar evidencia de esto en redes sociales, ya que comparte con sus millones de admiradores en sus cuentas oficiales como Instagram cómo es que está cambiado su cuerpo. Un ejemplo, fue cuando durante 10 días seguidos, con ello subía imágenes constancia de su propia evolución y, de esta forma, animaba a sus fans.