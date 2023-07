JLo derrocha sensualidad a sus 54 años, 5 looks que demuestran es una diosa de los bañadores

JLo celebra este 24 de julio su cumpleaños 54 y lo hace de una manera espectacular pues se encuentra en uno de los momentos más plenos de su carrera, disfruta del amor de su esposo Ben Affleck, de sus dos hijos Max y Emme, así como de su familia, además goza de éxitos no sólo musicales sino también empresariales, por lo que podría decir que esta celebridad lo tiene todo, así que disfruta esa dicha, así como del cariño de sus fans y una fortuna que ronda los 400 millones de dólares, según el sitio estadounidense Celebrity Net worth.

Este día los fans de la cantante aprovecharon la fecha tan especial para enviarle cientos de mensajes en los que felicitan su trayectoria, sus éxitos, la dicha que disfruta y desde luego la bella trayectoria artística que durante décadas se ha empeñado por llevar a la cima. Por lo que la "Diva del Bronx" no perdió oportunidad de compartir algunos de esos mensajes a través de su cuenta de Instagram.

JLo derrocha sensualidad en sus publicaciones de Instagam. Foto: Instagram @Jlo

JLo derrocha sensualidad a los 54 años y es toda una diosa de la moda

La edad y la sensualidad no están peleadas, así lo confirma JLo con cada una de sus publicaciones en Instagram donde se luce hermosa, radiante, jovial, con mucho estilo y más empoderada que nunca por lo que se ha convertido en un ícono de moda y belleza para las mujeres de todas las edades.

Nos ha sorprendido con atrevidos looks en lencería, como la reciente foto donde se le con un conjunto blanco con el que recibió decenas de comentarios en torno a que no pasan los años por ella y a pesar de tener más de 54 años de edad está radiante. Y es que es no es producto de un milagro, sino de sus extenuantes rutinas de ejercicio, cuidado a su alimentación y a su piel.

Se lució maravillosa en este bañador blanco. Foto: Instagram @JLo

Hace poco fotógrafos la captaron esperando que abrieran un gimnasio, lo que da muestra que lo primero que hace la diva es ir al gym tras despertar para así mantener su cuerpo de infarto a los 54 años y es que ya quisiera cualquier joven mirarse como ella a las cinco décadas.

Con un look muy retro la "Diva del Bronx" dio cátedra de estilo. Foto: Instagram @Jlo

5 looks de JLo con los que se ve como una diosa

Famosas como Salma Hayek aprovecharon este día para enviarle sus felicitaciones a JLo y lo hizo con una fotografía donde vemos a una joven López rodeada de celebridades y desde entonces brillaba por su estilo. Y es que con el paso de los años ha demostrado que es fan de la moda, incluso tiene su propia línea de prendas y accesorios para mujeres, así como una línea de skincare, pues sabe que se requieren cuidados para que la piel se mantenga con apariencia joven y sin arrugas.

La sensualidad no está peleada con la edad. Foto: Instagram @Jlo

Con pants y tenis logra verse casual y muy bella. Foto: Instagram @Jlo

Sabe llevar bañadores al máximo para destacar sus curvas. Foto: Instagram @Jlo

Empoderada y con mucho glamour a la orilla de la alberca. Foto: Instagram @Jlo

Incluso con jeans y playera destaca su belleza y sensualidad. Foto: Instagram @Jlo

SIGUE LEYENDO:

JLo lleva jeans con tacones como diosa, conquista con el look denim ideal para mayores de 50