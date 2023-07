Tintas de labios: el maquillaje perfecto para verte radiante y natural durante un día en la playa

En verano, muchas personas enfrentan el desafío de mantener un maquillaje impecable debido al calor, la sudoración y las actividades al aire libre, es por ello que algunas optan por utilizar productos de maquillaje ligeros, de larga duración y resistentes al agua para así tener un acabado natural y un efecto de maquillaje sutil ya que con las altas temperaturas el tener maquillajes resulta hasta incómodo.

Es por ello que se ha puesto en tendencia el maquillaje natural que resalta las facciones de la cara y, al mismo tiempo es bastante resistente y es justo aquí donde entra un elemento que se ha vuelto el favorito de muchas: las tintas para labios. Aunque en esta temporada los labiales con efecto gloss son muy populares, las tintas para labios y rostro ofrecen una alternativa más duradera y práctica para aquellas que buscan mantener un aspecto fresco y natural durante todo el día, incluso algunas son tan duraderas que han sido usadas como un básico para los días de playa.

Las tintas de labios vienen en diversos tonos.

Fotografía: Pinterest.

3 formas de usar tintas para labios en un look de verano

Las tintas son productos temporales que dan color a los labios, haciéndolos parecer parte de nuestra pigmentación natural. Son más ligeros que las barras de labios y rubores en crema o polvo, evitando una sensación de maquillaje pesado en los labios y son tan versátiles que pueden aplicarse en labios, mejillas e incluso párpados para así lograr un look monocromático bastante duradero; si estás buscando un look veraniego que sea resistente a la playa, puedes optar por estas aplicaciones de tinta.

Con este producto podrás crear un look de maquillaje completo y duradero.

Fotografía: Pinterest.

Como un labial muy duradero

Una de las aplicaciones tradicionales es en los labios y la técnica más popular consiste en aplicar la mayor parte del color de una tinta en el centro de los labios y difuminar hacia los bordes para así crear el efecto de difuminado, logrando resaltar los labios. Si lo prefieres, también puedes usar la tinta como un labial clásico, aplicándola en todos los labios para obtener un color duradero durante todo el día y poder mantener el color en tus labios aunque tomes agua o te des un chapuzón.

Dependiendo de la marca de tinta será la intensidad del pigmento.

Fotografía: Pinterest.

Para sonrojar tus mejillas

Con las tintas no solo obtienes un labial de larga duración, sino también un rubor para tus mejillas ya que las tintas con textura cremosa son ideales para este look porque se pueden difuminar fácilmente. Actualmente existen decenas de opciones por lo que es seguro que encontrarás alguna que se adapte a tu tono de piel y proporcionan un aspecto natural de rubor en el rostro. Esto te servirá si quieres tener un poco de color en tus mejillas sin sentir la piel pesada.

Si estás buscando un poco de color para tus mejillas, este es el producto perfecto.

Fotografía: Pinterest.

Maquillaje completo

Cuando estás de viaje o tienes poco tiempo, puedes lograr un look completo usando una sola tinta de maquillaje y aún así lucir espectacular. Puedes aplicarla en tus párpados como sombra de ojos, en tus mejillas como rubor y también usarla de manera tradicional en tus labios, de esta manera, obtendrás un estilo monocromático y natural con facilidad. Es tan fácil realizarlo que podrás hacerlo en cualquier momento del día y lo mejor es que será tan duradero que seguramente ni siquiera te acordarás de que te encuentras maquillada.

Con tan sólo un producto podrás tener un look completo.

Fotografía: Pinterest.

Si estás buscando un producto de maquillaje que pueda servirte para todo, no dudes en usar estas tintas ya que son ideales para crear diferentes looks con un solo producto, además tienen una textura cremosa que facilita su aplicación y difuminado en la piel, lo que las hace muy fáciles de usar, especialmente para aquellas personas que no tienen mucha experiencia en maquillaje.

