Mar de Regil se suma a la tendencia del color de bikini que resalta el bronceado

¿Necesitas inspiración para derrochar estilo en tus próximas vacaciones?, las famosas no dejan de sorprendernos con las cátedras de moda más chic del verano y en especial si se trata de los looks playeros con los cuales sobrevivir al calor con ese toque fresco y moderno. Por supuesto, no pueden quedar fuera del radar apuestas clave como es el caso de los trajes de baño, ya sea de una o de dos piezas.

Y si hay alguien que destaca por siempre presumir los bañadores más icónicos es Mar de Regil, quien a sus 19 años es toda una fashionista y que con sus conocimientos por sus estudios en Diseño de Modas también derrocha estilo como ninguna otra influencer. Así lo volvió a demostrar este fin de semana al dar con el color de bikini que es perfecto para resaltar las pieles morenas que son la meta de muchas mujeres durante sus viajes a la playa, ¿le robarías el outfit?

La influencer está de vacaciones con su novio. (Foto: IG @marderegil._)

Un bikini blanco, indispensable en la maleta este verano

De acuerdo con la tiktoker, este verano a las mujeres jóvenes no les puede faltar un bikini blanco, pues es el que las ayudará a coronarse como fashionistas y por lo tanto robarse todas las miradas. El truco está en lucirlo con toques modernos y que además de ayudarnos a estar en tendencia con la temporada, también resalten la figura y le den un toque divertido a la imagen, como pueden ser las cintas cruzadas por todo el cuerpo o los detalles metálicos.

Para la ocasión, Mar de Regil apostó por las dos tendencias antes señaladas en un traje de baño de dos piezas en el que destaca un top con escote en "V", tirantes delgados y la clásica forma triangular en las copas. El truco fundamental para cautivar en los próximos meses está en que las cintas bajen por todo el abdomen para resaltarlo y así también definir una cintura pequeña, misma que la hija de Bárbara de Regil ha ganado con sus intensas rutinas de ejercicio.

Una gorra roja puede terminar con lo monocromático del look. (Foto: IG @marderegil._)

Por otro lado, se lució con la parte inferior del bikini con un bottom de tiro bajo que es magnífico para presumir un abdomen de infarto y además lograr un bronceado uniforme en todo el cuerpo. En esta lección de moda no pueden pasar por alto los detalles metálicos como aros que adornan las prendas del bañador y que le dan un toque aesthetic al look, eso sin contar los complementos para elevar el outfit.

Mar de Regil no perdió la oportunidad para dejar en claro que el blanco es el color de bikini que resalta un bronceado perfecto, pero también demostró que para lograr algo aún más icónico también son indispensables las joyas plateadas con aretes, pulseras y anillos que le den un toque muy brillante a la imagen. Finalmente, una gorra roja romperá con lo monocromático del look hasta conseguir cautivar desde la playa.