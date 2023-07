En short, Mariazel confirma la forma casual y chic de usar mezclilla

Mariazel es una de las famosas que da clases de moda con sus looks modernos y juveniles, y cuando se trata de atuendos que son perfectos para los días de calor no podía ser distinto, pues la estrella del programa de comedia "Me Caigo de Risa" es una fashionista que no teme a probar con diversos estilos, como lo confirmó en un short con el que mostró la mejor forma de lucir casual y muy chic cob mezclilla.

Mariazel, la más chic en short de mezclilla

"Viernes de @mecaigoderisaof Los esperamos para divertirnos juntos a las 8 PM por @micanalcinco", escribió la conductora para acompañar una foto que compartió en Instagram, Facebook y Twitter, en la que se le observa luciendo un coqueto outfit de short corto, que combinó con una blusa negra y un blazer naranja, un estilo que ha dejado ver en otras ocasiones, con el que se corona como reina de moda.

Marizel conquista con su look chic y casual. Foto: IG @mariazelzel

La presentadora, de 41 años, que actualmente es una de las conductoras favoritas del canal de deportes TUDN, se consolida en las redes sociales como ícono de moda para la temporada de verano, cuando las temperaturas son más altas, pero también puede llover, por lo que es necesario lucir prendas frescas, y Mariazel logró un outfit ideal muy chic, combinando mezclilla con una pieza más formal.

Mariazel Olle Casals, nombre completo de la presentadora, ha ganado popularidad con su participación en "Me Caigo de Risa", programa en el que demuestra que es una amante de la moda y se deja ver cada temporada con los atuendos más trendy, mismos que replica en sus redes, en las que también presume su espectacular figura con coquetos bikinis, trajes de baño y vestidos cortos.

Impone con su estilo moderno y juvenil. Foto: IG @mariazelzel

Cuando se trata de shorts cortos o mini, la actriz ha probado con todo tipo de estilos, siendo sus preferidos los clásicos de mezclilla en colores azul, negro y blanco, que se ajustan a la perfección a su silueta, para resaltar sus torneadas piernas y su pequeña cintura, piezas perfectas para combinarse de forma casual con camisetas, playeras o con blazer para darle un toque chic, como lo hizo este viernes.

En sus cuentas oficiales de las plataformas de Meta, además de Twitter y TikTok, se pueden encontrar una gran cantidad de fotografías de la presentadora con todo tipos de looks, pero definitivamente son aquellos en los que se deja ver con reveladores o coquetos pantalones cortos con los que cautiva a sus millones de seguidores, quienes nunca pierden la oportunidad de halagarla y reconocer que es un referente de moda.

La estrella de TV se une a la tendencia del short mini. Foto: IG @mariazelzel

Los expertos en estilismo aprueban los shorts de mezclilla como una pieza versátil y perfecta para llevar con un look relajado, perfecto para un día de playa o alberca, y también como la prenda que te hará lucir en tendencia y casual al combinarla con sacos de diferentes colores, un estilo al que Mariazel y su compañera Mariana Echeverría han sabido sacarle provecho.

Los looks de mezclilla y blazer son los más chic. Foto: IG @mariazelzel

Da clases de moda con sus atuendos. Foto: IG @mariazelzel

