Llegó el verano y con él los mejores looks de playa, pareos, bikinis y pamelas se convierten en los favoritos de las celebridades para lucirse con el mejor estilo y a la moda en los días de calor y visitas a la playa. Una de las celebs que ha mostrado ser toda una fashionistas es Loreto Peralta quien no pierde oportunidad de instagramear cada momento que pasa en esta época de calor y nos da cátedra de estilo.

Desde que hizo su debut en la película "No se aceptan devoluciones" Loreto se ganó el cariño del público y muchos fans no pierden detalle de lo que hace en su día a día, por lo que tiene más de tres millones de seguidores en la red social Instagram donde postea imágenes de su vida y ahí nos deja ver su gusto por la moda.

La actriz se lució guapísima con un modelo rojo. Foto: Instagram @loretoperalta

3 microbikinis de Loreto Peralta perfectos para el verano

La moda para este verano 2023 viene cargada de trajes de baño y bikinis en diversas tendencias, colores y estilos. De acuerdo con las casas de moda internacional para la temporada primavera-verano veremos mucho en Barbicore, ese estilo inspirado en la moda Barbie que puso de moda la casa Valentino desde el 2021 con su desfile en Milán donde dejó claro que el rosa sería el color de los próximos años y no se equivocó pues ese tono de rosa casi mexicano se ha posicionado como uno de los favoritos de las celebridades para este verano, ya no lo vimos en modelos como Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, y desde luego en la misma Loreto Peralta.

Los pareos no pasan de moda y ella dio cátedra de estilo con este modelo. Foto: Instagram @loretoperalta

Otro color que está de moda este 2023 es el azul desde el tono bebé hasta los eléctricos pasando por azules neutros ya se con estampados o en color liso. La actriz optó por usar un bikini con la clásica forma triangular que al estar colocada sobre el cuello da la impresión de un escote en "V" que es muy favorecer para todo tipo de cuerpos. En la parte inferior el bañador es de tiro bajo, lo que permite dar una efecto en la cadera de mayor amplitud y al mismo tiempo da un efecto de piernas kilométricas, tal cual puede verse en esta imagen que Loreto Peralta compartió en su cuenta de Instagram.

Este corte da un efecto de piernas kilométricas. Foto: Instagram @loretoperalta

La actriz sabe llevar los clásicos a otro nivel y lo hizo la posar con un bikini negro a juego con un pareo blanco a la cadera. El negro no pasa de moda, es un colore ideal para cualquier temporada del año y favorece a todo tipo de cuerpo. En su caso usó un modelo de tirantes anchos que da mayor firmeza al busto haciendo un efecto de push-up que resalta la figura.

La combinación blanco y negro jamás pasa de moda. Foto: Instagram @loretoperalta

La tendencia de los microbikinis no deja de causar furor entre las famosas de todas las edades, quienes ya los agregaron a sus básicos del guardarropa para la temporada primavera-verano 2023 y si algo nos ha quedado claro es que no hay límites para usarlos y que incluso diseños de tanga son perfectos para las más atrevidas, palabra de Kendall Jenner. Por supuesto, no son los únicos para robarse todas las miradas y así lo demostró este fin de semana Loreto Peralta con un bañador de dos piezas azules.

