4 tips infalibles para secar la ropa durante esta temporada de lluvias

Lavar ropa durante la temporada de lluvias puede ser un auténtico problema en especial por la parte del secado pues debido a la alta cantidad de humedad que hay en el ambiente cualquier prenda podría tardar mucho tiempo en secarse por completo, por ello en esta ocasión te diremos 4 trucos infalibles que te ayudarán a que el secado de tu ropa sea mucho más sencillo y rápido.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que no importa si utilizas o no secadora centrífuga para lavar, estos trucos de igual manera te ayudarán a que tus prendas se sequen mucho más rápido y a que evites la aparición de malos olores en tu ropa, la generación de moho y simplemente podrás tener lista tu ropa para cuando decidas usarla de nueva cuenta.

Tender la ropa al aire libre en temporada de lluvias podría jugarte muy malas pasadas. Foto: Pixabay

4 trucos para secar tu ropa rápido y fácil en temporada de lluvias

Durante la temporada de lluvias resulta casi imposible tender la ropa al aire libre pues debido a las frecuentes y fuertes precipitaciones corres el riesgo de que se vuelvan a mojar o peor aún, que se ensucien de nueva cuenta, por lo que lo primero que hay que hacer es elegir un sitio techado o en interiores donde puedas colgar en tu ropa con la ayuda de ganchos y dicho espacio debe tener una muy buena ventilación pues de lo contrario un ambiente cerrado podría propiciar la aparición de malos olores y prolongaría el tiempo de secado.

Tender la ropa en un lugar ventilado puede acelerar su proceso de secado. Foto: Pixabay

En caso de que tu ropa esté sumamente húmeda y si las condiciones del material con el que están confeccionadas lo permite, podrías exprimir la ropa manualmente o con la ayuda de un rodillo especial para ropa, lo cual, te ayudará a eliminar casi por completo la humedad de tus prendas, asimismo una vez esto este paso, lo siguiente es colgar esta prenda cerca de una ventana o en un lugar ventilado que permita eliminar por completo toda la humedad.

En caso de que tengas mucha prisa porque una de tus prendas se seque se puede recurrir a una secadora de cabello y antes de usarla también se deben leer las especificaciones de cada prenda para saber si se usa aire caliente o frío y emplear este método solo te llevará algunos cuantos minutos por cada prenda.

Plancar la ropa húmeda también es una buena opción, pero se deben tener tomar ciertas consideraciones. Foto: Pixabay

En caso de no tener a la mano una secadora de cabello, se puede utilizar una plancha, la cual, no se recomienda usar a su máxima potencia para evitar que se queme la ropa, además, no se debe aplicar de forma directa sobre las prendas, sino que se debe pasar sobre una toalla o algún paño completamente seco para que este sea el encargado de absorber la humedad y si eliges la temperatura adecuada, el proceso de secado también se lograría en unos cuantos minutos.

