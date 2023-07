El microbikini rojo intenso con el que Loreto Peralta reventó la tendencia del verano | FOTOS

Loreto Peralta es una de las jóvenes actrices que no deja de sorprender al público con su talento y el impactante cambio que ha experimentado desde su papel en la cinta “No se aceptan devoluciones”. Y es a sus 19 años posee uno de los rostros más bellos de la industria, algo que no duda en presumir con looks que acaparan las miradas como el microbikini rojo que lució durante sus recientes vacaciones en la playa.

Recientemente la actriz celebró en grande su graduación y ahora disfruta del verano acompañada de sus amigas, con quienes emprendió un viaje antes de ingresar a la universidad. Aunque no ha dado detalles al respecto, la revista Quien indicó que Peralta podría continuar sus estudios en la University of Southern California donde imparten carreras como Artes Cinematográficas, Bellas Artes, Música, Teatro y Comunicación, lo que da pistas de lo que desea para su futuro.

Loreto Peralta luce microbikini rojo durante sus vacaciones en la playa. Foto: IG @loretoperalta

Para sus días de descanso, Loreto Peralta eligió Hvar como el destino para alejarse tanto de los reflectores como de bullicio de los sitios más populares durante el verano. Se trata de una isla croata en la que sus aguas cristalinas y murallas hacen un contraste cautivador que atrae a decenas de turistas durante esta temporada.

La actriz optó por un delicado traje de baño en color rojo para presumir su envidiable figura. El conjunto consta de un diseño con ondas que decoran los bordes y cintas tanto en el cuello como en la parte central del escote con las que añade un toque romántico. En la cintura llevó una cadena de colores elaborada con pequeñas cuentas, lo que brinda una apariencia juvenil y sexy, sin dejar de lado la elegancia que la caracteriza.

Seguridad, confianza y sensualidad, es lo que transmite el color rojo en la moda. Foto: IG @loretoperalta

Bikinis de Loreto Peralta, ideales para el verano

Mientras continuaba con sus estudios, Loreto Peralta sumó éxitos a su carrera como actriz y participó en importantes proyectos como la serie de Netflix "La Casa de los Flores" con el papel de Rosita. También ha prestado su voz para cintas como “El profeta” en el personaje de Altamira y más tarde como Gabby en “Guardianes de Oz”.

En la industria no sólo ha destacado por su talento en cine, pues su inigualable belleza también la ha llevado a brillar en el modelaje convirtiéndola en una experta de la industria con un estilo único siempre elegante que la suma a lo mejor de las tendencias. Motivo por el que también logra inspirar a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram, donde comparte cada uno de sus looks.

El verano no ha sido la excepción y Loreto Peralta ha compartido algunos de sus mejores bikinis, como aquel con el que posó junto a la alberca. Se trata de un conjunto azul celeste que es perfecto para la temporada en la que los tonos vibrantes son ya uno de los favoritos gracias a su versatilidad.