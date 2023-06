Te irás de espaldas, así luce la actriz Mila Kunis a sus 39 años de edad

Mila Kunis es una de las actrices más queridas por el público gracias a los entrañables papeles que interpretó como Jackie Burkhart en That '70s Show o por películas como “Ted”, “El cisne negro”, y “Amigos con beneficios”, las cuales la hicieron posicionarse como una de las actrices favoritas de toda una generación.

Actualmente ya no es la adolescente que conquistó miles de corazones a nivel mundial por su talento y su físico, pero a sus 39 años luce espectacular, muestra de ello es la última fotografía que compartió en Instagram, la cual dejó impactados a sus seguidores.

A sus 39 años luce espectacular Foto: Instagram milalkunis

En la imagen en blanco y negro, la también modelo aparece sentada en una silla, con una sudadera y viendo hacia la nada, se aprecia que a pesar de tener dos hijos sigue manteniéndose en forma, ya que conserva su delgada figura, el cabello a la altura del hombre muy natural y eligió un maquillaje con los ojos ahumados.

Es de las pocas actrices que se conserva natural Foto: Instagram milalkunis

Ashton Kutcher y Mila Kunis se casaron en 2015

Sus seguidores no han escatimado en reaccionar con likes, corazones y miles de elogios para la actriz nacionalizada estadounidense, aunque la actriz no suele publicar tan seguido si comparte imágenes sobre su carrera con sus seguidores, muy pocas veces comparte fotografías con su esposo el reconocido actor Ashton Kutcher.

Se casó con Ashton Kutcher en 2015 Foto: Instagram milalkunis

Los actores se casaron en 2015 y tienen dos hijos en común Wyatt de 8 años y Dimitri de 6 años, eligieron de común acuerdo no publicar fotografías de sus hijos porque prefieren mantener su privacidad y han declarado que desean que disfruten de una infancia normal y que sean ellos quienes decidan si desean incursionar en Hollywood cuando tengan la edad para tomar la decisión.

Se dio a conocer con su papel de Jackie Burkhart en el That '70s Show Foto: Instagram milalkunis

También han causado controversia porque afirman que dejaran sin herencia a sus hijos para que aprendan a esforzarse y hacer cosas por sus propios medios, incluso desde ahorita aseveran que no les dan todo para no malcriarlos ya que la fortuna es de ellos no de sus hijos y que deben aprender a salir adelante.