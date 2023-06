Condenan a 30 años de prisión a protagonista de “That ’70s Show”

Uno de los protagonistas de “That ’70s Show”, programa que impulsó a la fama a Ashton Kutcher y Mila Kunis, fue encontrado culpable de dos cargos de abuso sexual por un jurado en los Estados Unidos.

Danny Masterson, quien interpretaba a Steven Hyde en la serie cómica, fue encontrado culpable de violar a dos mujeres en incidentes que ocurrieron en su hogar de Hollywood Hills entre 2001 y 2003, mientras que fue absuelto de otra acusación formulada por una exnovia.

“Estoy experimentando una serie compleja de emociones, descanso, cansancio, fuerza, tristeza, sabiendo que mi abusador, Danny Masterson, enfrentará cargos por su conducta criminal.

“Aunque estoy decepcionada porque no será condenado en todos los cargos, me satisface el hecho de que él, la iglesia de la Cienciología y otros serán responsabilizados por sus abominables acciones en una corte civil”, señaló una de las demandantes, cuya identidad no fue revelada.

Los tres casos están vinculados con ciertos ritos al interior de la iglesia de la Cienciología, en la cual Masterson ocupa un cargo importante, de acuerdo con reportes de las autoridades de Los Ángeles.

Según las demandas, las tres víctimas formaban parte de la iglesia cuando sufrieron las violaciones, y miembros de la congregación les pidieron que no denunciaran al actor por sus actos.

“La iglesia le dijo a sus víctimas que sus violaciones no eran tales, que ellas lo provocaron y que no tenían permitido denunciar ante las autoridades. ¿Qué mejor sitio para la cacería? En la Cienciología, el defendido es una celebridad y es intocable”, señaló el fiscal en sus argumentos finales.

Entre las razones esgrimidas por las víctimas de Masterson, se encuentra que el actor pudo haberlas drogado para violarlas. No obstante, el histrión señaló que las relaciones mantenidas con ellas fueron consensuadas.

Una de las víctimas de Masterson presentó una demanda en 2004, pero en ese momento la fiscalía decidió archivar el caso. Sus abusos salieron a la luz nuevamente en 2016, cuando las tres afectadas se conocieron y decidieron presentar juntas sus acusaciones.

“Una mujer tiene todo el derecho de decir que no. Pero cuando el ‘no’ viene 16, 17 años después, eso presenta un muy temible escenario”, argumentó el abogado del artista.