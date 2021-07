Ashton Kutcher y Mila Kunis revelan por qué ni ellos ni sus hijos se bañan diario; ¿fobia al jabón?

Ashton Kutcher y Mila Kunis, quienes mantienen una relación desde hace casi una década, hicieron una polémica declaración al afirmar que ni ellos ni sus dos hijos (Wyatt Isabelle y Dimitri Portwood, de 6 y años, respectivamente) se bañan diario.

Durante el podcast 'Armchair Expert', conducido por Dax Shepard y Monica Monica Padman, los actores estuvieron de acuerdo en que usar jabón todos los días elimina los aceites naturales del cuerpo, por lo que sólo asean ciertas partes de su cuerpo. Esto fue lo que dijeron.

"No tenía agua caliente cuando era niña, así que de cualquier forma no me duchaba mucho. No fui esa madre que bañó a sus recién nacidos, nunca", dijo Mila Kunis, cuando le preguntaron quién le enseño a no bañarse diario.