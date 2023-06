Dominika Paleta tiene el bikini con estampado tropical que ayuda a rejuvenecer después de los 50 años

¿Lista para darle la bienvenida al verano?, los últimos días han destacado por ser muy calurosos y ello sólo nos hace pensar en la próxima temporada vacacional en la que, una escapada a la playa para disfrutar del clima y aprovechar varios días de descanso se convierte en una necesidad. Por supuesto, todo lo anterior sólo es un pretexto, pues para muchas mujeres esta es la temporada ideal para presumirse como fashionistas con los looks más icónicos para lucir frescas y femeninas.

Si bien esta temporada existen muchas tendencias que se pueden o no seguir, lo cierto es que también hay otras que nadie se debe de perder como es el caso de la fiebre de los trajes de baño que van desde los más modernos y arriesgados, además de coloridos, hasta aquellos en los que la elegancia y una imagen más delicada se hacen presentes. De hecho, éstos últimos se han convertido en el "must have" de las mujeres de 50 años y para llevarlos no hay mejor alternativa que tomar como referencia a las famosas.

¿Cómo usar un bikini después de los 50 años?

La tarde de este miércoles la actriz Dominika Paleta sorprendió con una nueva sesión de fotos en la que demostró que a los 50 años sí se pueden llevar un bikini para derrochar estilo en la playa y para la ocasión no dudó en demostrar que el estilo tropical es indispensable para seguir las tendencias de la temporada, con las cuales es fácil conseguir una imagen rejuvenecida. ¿Le robarías el look?

En más de una ocasión Dominika Paleta nos ha demostrado que es una experta en moda para mujeres maduras al siempre conseguir un estilo clásico y elegante, pero que si del verano se trata, es magnífico para estar fresca ante las altas temperaturas. Asimismo, una imagen femenina y delicada se hace presente con cada look y si hablamos de la playa, nos dejó en claro que un bikini puede marcar la diferencia.

Para causar sensación en Instagram, la actriz compartió una nueva serie de fotos en la que se le ve disfrutando de la playa con un estilo tropical con un bonito bikini en color verde y con el estampado más llamativo, pues a pesar de no contar con colores neón que destacan por sí solos, recurrió a los más naturales y relacionados a las plantas, flores e incluso algunos animales. A pesar de tratarse de un diseño con muchos aspectos a resaltar, se trata se algo discreto con el que la elegancia se hace presente.

De acuerdo con Dominika Paleta, un truco para lucir un bañador con estampado tropical y que pueden seguir todas las mujeres de 50 años o más es apostar por un diseño clásico y atemporal; para conseguirlo basta con lucir el famoso corte triangular tanto en el top como en el bottom del traje de baño.

Finalmente, Dominika Paleta también reveló que para causar sensación en los próximos meses del verano, son indispensables los accesorios, ya sea al apostar por prendas de crochet o de transparencias, por pareos o kiminos, o bien, al robarle el estilo con la famosa tendencia boho chic en la que no pueden faltar: