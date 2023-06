¿Qué significa que mi perro me muerda?

Los perros son los mejores amigos de la humanidad y de eso no queda la menor duda, ya que además de ser un apoyo infalible en los momentos difíciles, también son excelentes protectores y si estamos en riesgo nunca hay que poner en duda que salgan en nuestra defensa; sin embargo, en la convivencia diaria pueden surgir actitudes y comportamientos en nuestras mascotas que o nos ponen en alerta o simplemente nace la curiosidad por saber qué es lo que ocurre por sus mentes.

Aunque hay una larga lista de comportamientos de tu perro de los que seguramente no dejas de preguntarte qué es lo que ocurre, como cuando corre en círculos o con mucha energía por toda la casa, uno de los más comunes es por qué de repente la mascota suelta una mordida suave o fuerte sobre algún miembro de la familia. Si tu lomito suele realizar esto contigo o tus seres queridos debes de prestar mucha atención, ya que hay algo que quiere decirte.

¡Presta atención al resto de su comportamiento corporal! (Foto: Pexels)

¿Por qué mi perro me muerde suave?

Lo primero que debes de saber es que el hocico de los perros al igual que su nariz es su forma de explorar el mundo y de divertirse y es por ello que todos los juguetes están pensados para que ellos puedan usar su boca; el hecho de que tu peludo te muerda no debe pasar desapercibido, ya que intenta decirte algo muy importante. De acuerdo con los expertos, cuando llega una mordida suave hay que tener presentes distintas situaciones y una de ellas es que el animal necesita de tu atención e incluso de tu ayuda.

Así que cuando recibas una mordida suave en cualquier parte del cuerpo o en la ropa es porque el perrito necesita de afecto y está tratando de llamar la atención; así que presta atención si te trajo su juguete favorito, si hay algo que lo atrae dentro de casa, si mira hacia la puerta con intención de salir o si sus platitos de comida y agua tienen el alimento suficiente. Por supuesto, ésta sólo es una de las muchas razones detrás de las pequeñas mordidas, pero también es común encontrar con otras situaciones como:

Es una muestra de su cariño por ti

de su por ti Sólo ocurre mientras juegas con él y así libera toda su energía; si prestas atención también notarás que estas suaves mordidas también están muy presentes cuando convive con otros canes

con él y así libera toda su energía; si prestas atención también notarás que estas suaves mordidas también están muy presentes cuando convive con otros canes Prefiere mantener su distancia; seguramente pensarás que esta idea es contraria a lo antes señalado, pero así como necesita atención y cuidados, requiere de su propio espacio y si al intentar cargarlo o acariciarlo y surge esta respuesta, tómala como una señal de advertencia de que prefiere estar sólo o de lo contrario, la mordida puede ser más fuerte. Para identificar qué es lo que siente, presta atención a si te enseña los dientes o si está en alerta.

Presta atención a sus necesidades. (Foto: Pexels)

¿Qué significa que mi perro me muerda fuerte?

Tal y cómo te advertíamos, el que tu perro te muerda, incluso si es suave y no te hace daño, no siempre es una buena señal ni muestra de cariño o señal de juego, pues se sabe que las mordidas también son una forma de liberar su estrés y es por ello que resulta muy importante que antes de darle un significado a este comportamiento también prestes atención a su lenguaje corporal.

Una de las razones más importantes de tener en mente lo anterior es que así se pueden evitar mordidas más serias, ya que éstas son una muestra de incomodidad para el can y entre las posibles circunstancias que lo llevan a un nivel de agresión, destacan:

Están muy estresados

Se sienten agredidos o amenazados

Tú o alguien más están invadiendo su espacio personal o de territorio

Ahora que ya conoces las razones buenas y malas por las que tu perro te muerde, es muy importante que te asegures de no castigarlo tras una mordedura suave o fuerte, ya sea contigo, con los más pequeños en casa o con tus invitados; lo ideal es responsabilizarlo y hacerle saber que esa conducta no está bien. Por supuesto, no los casos de agresión es muy importante evitar una confrontación que termine en un ataque, trata de darle su espacio para reducir sus niveles de estrés.