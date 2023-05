¿Tu gato te eligió a ti? 5 señales que lo prueban

Una de las creencias más comunes es que los animales nos eligen a nosotros, desde esa mariposa que se cuela por la ventana abierta, hasta las mascotas que por "decisión" tenemos en casa para cuidar, amar y proteger; sin embargo, para muchas personas esta elección no es nuestra, sino de ellos. En especial si se trata de un gato, pues se cree que hay señales o rasgos nuestros que atraen a estos peludos de cuatro patas hasta que se deciden por nosotros como sus cuidadores.

Es por ello que no sorprende que en algunas culturas los gatos fueran adorados y vistos como sagrados, como claro ejemplo está Egipto, que los admiraba por su naturaleza y rasgos únicos, pues quienes los tienen de mascotas no se dejarán engañar que guardan cierto misterio, además que pueden llegar a ser muy complejos y, a diferencia de los perros, saben en qué momento sí y en cuales no quieren afecto.

Reflexiona qué pasaba en tu vida cuando llegó un gatito a casa. (Foto: Pexels)

Así que si tienes un gato en casa hay mucho que debes de saber de ti y de las razones por las que te escogió, esto según creencias y prácticas tradicionales como el Feng Shui en las que además de ser seres venerados, son sinónimo de bienestar en el hogar que habitan y es por ello que no basta tenerlos en casa, sino saber cómo tratarlos. Pues así como pueden llegar para enseñarte más de ti mismo, si los tratas bien, les das amor y seguridad, te pueden regresar el favor mejorando el flujo de energía tanto para el lugar como para las personas que viven con él.

¿Por qué mi gato me eligió a mí? 5 cosas que debes saber sobre ti

Existen cinco señales que comprueban que tu michie te eligió a ti y no tú a él y que puedes confirmar con tan sólo un minuto de reflexión e incluso recordando algunos de los momentos más íntimos y privados que tienes junto a él, pues incluso un ronroneo puede ser una advertencia de lo que significas para el animal.

Amasamiento

Uno de los aspectos más conocidos y que incluso usuarios de redes sociales han llegado a presumir de sus gatos es el amasamiento, es decir, una de las conductas que aprendió al ser un cachorro y que demuestra su amor hacia ti, ya que esta acción sólo la realiza con la madre para así ayudar a que la leche materna salga de las mamas. Es por ello que si lo hace cerca de ti o contigo directamente es una señal de que está feliz y contento con tu compañía y cuidados.

Al cerrar sus ojitos es como si te diera un beso. (Foto: Pexels)

Eres su lugar seguro

Los gatos al igual que muchas otras especies de animales fueron domesticados y aunque eso ocurrió hace miles de años, lo cierto es que por instinto siempre pueden presentar comportamientos con los que se mantienen alertas ante cualquier riesgo. Así que si tu gato te muestra confianza es una de las señales más claras de que te eligió como su cuidador y para saberlo basta con saber si se acurruca en tu regazo o se tumba bocarriba, pues te está mostrando su lado más vulnerable.

Llegó en un momento significativo a tu vida

Además del instinto, es importante considerar corrientes como el Feng Shui, pues los gatos son uno de los muchos símbolos de buena suerte, de ahí que muchos negocios tengan figuras de ellos; sin embargo, cuando los felinos llegan a nuestra vida también esconden un propósito. Así que tómate un momento para recordar cómo fue tu primer encuentro con tu mascota y piensa en todo aquello que pasaba a nivel personal, ya que ellos pueden darte voluntad, fuerza y bienestar. Así que si esto coincide entre ustedes, no es casualidad, sino que llegó para ayudarte a evolucionar o superar una mala racha.

Si se tumba bocarriba te demuestra su confianza. (Foto: Pexels)

Mueve la cola cuando te ve

Si luego de un día fuera de casa por cuestiones de trabajo, regresas y tu gatito inmediatamente corre a la puerta para darte la bienvenida, estás por muy buen camino y aunque este comportamiento se suele asociar con los perros, lo cierto es que los felinos también pueden replicarlo. Una señal a la que tienes que prestar atención si va hacia ti es ver cómo mueve la cola, pues a diferencia de los canes, deberá estar erguida hacia arriba y con la punta en curva, además que es posible que frote su cabeza y cuerpo en tus piernas.

Te muestra agradecimiento

Seguramente alguna vez has escuchado que los gatos son seres rencorosos y que si les haces algo malo nunca lo van a olvidar, aunque esto les ha hecho tener una "mala fama", lo cierto es que también reflejan todo lo contrario. Así que si eres un buen dueño, tu michie aprovechará cada oportunidad que tenga para hacértelo saber, ya sea al dormir contigo por las noches, al verte y cerrar sus ojitos como un "beso", a lengüetazos o con una actitud que no es la favorita de muchos: cuando te trae sus cacería como ratones, lagartijas o pájaros.

SIGUE LEYENDO

Mascotas: 3 cualidades que enamoran de la gente que ama a los gatos

VIDEO: ¿eres tú Eso? Perrito en coladera se vuelve viral por su expresión psico

Perrita "Fifí" vuela en primera clase: usuarios de redes sociales tunden a su dueña