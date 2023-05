Perrita "Fifí" vuela en primera clase: usuarios de redes sociales tunden a su dueña

Fifí es sin duda una perrita muy afortunada, pues su dueña Helen la ama como si fuera su hija, por lo que le ha dado una vida llena de amor y muchos lujos, los cuales han sido criticados por varias personas, debido a que comparte las acontecimientos más significativos de la peludita en una cuenta de Instagram. Una de las últimas publicaciones causó una gran polémica, pues la mujer pagó un boleto de primera clase para que su compañera de cuatro patas viajara cómoda.

El vuelo fue de Hong Kong a Estambul, Turquía, tuvo alrededor de 11 horas de duración y en todo momento Fifí viajó con mucha comodidad. En el video compartido por Helen se observa a la perrita dormir plácidamente. La joven enumeró las ventajas de ese trayecto, diciendo que en el aeropuerto de la ciudad turca hay instalaciones amigables para los perritos, incluso tienen baños para ellos. Resaltó también la buena actitud del personal de Turkish Airlines.

Pero su publicación -la cual fijó en Instagram- recibió muchas críticas, cuestionaron a la mujer por gastar tanto dinero en un boleto de primera clase para su mascota. Un internauta escribió que él no estaba en contra de los animalitos, pero que con ese desembolso pudo haber alimentado a “varios niños hambrientos, literal haber salvado vidas”.

Ante la oleada de críticas que recibió, Helen respondió diciendo que Fifí era más que su mascota, pues la considera su hija.

"No creo que los dueños de mascotas no lo entiendan, no es solo un perro, es mi hija", escribió.