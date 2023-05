Justicia para Sol: un sujeto se regresó en su camioneta para atropellar brutalmente y matar a una perrita en Veracruz

El maltrato animal puede llegar a tener consecuencias graves, tales como la muerte y en muchos casos, es provocada de una forma cruel, pues existen personas que no sienten la menor empatía por estos seres vivos y dicen torturarlos hasta el cansancio. En este contexto, se registró un grave caso de violencia contra los animales en Xalapa, Veracruz, el cual le costó la vida a una perrita callejera llamada Sol, quien murió de una forma cruel.

Los hechos se registraron el pasado martes 9 de mayo en la calle Olmo entre Solidaridad y Francisco Villa de la colonia 9 de abril, de acuerdo con lo referidos por testigos, Sol fue arrollada por un sujeto identificado como Luis C. quien manejaba una camioneta con placas de circulación X-V6185A, presuntamente se trataba del trabajador de una ferretería.

La perrita fue cuidada por la asociación de rescate animal. | FOTO: FB Rescate animal patitas suaves xalapa

Según lo que se puede escuchar en la transmisión que realizó a través de Facebook la asociación Rescate Animal Patitas Suaves Xalapa, el conductor ya había librado a la perrita, pero luego se regresó y de reversa la arrolló. Una integrante de la asociación encaró al encargado del lugar y le explicó la situación en compañía de una patrulla para que la testigo identificara al sujeto, esa era la petición que le hicieron, pero el hombre se limitó a decir que no podía hacer algo por ellos.

El 10 de mayo, la asociación compartió una actualización del caso y refirieron que acudieron a la Fiscalía, pero no fueron atendidos y aunque les tomaron la denuncia, no quisieron recibir a Sol, ya que el médico veterinario zootecnista se encuentra de vacaciones y no fue posible que le hicieran la necropsia, por lo que tuvo que llevarla a otro lado para que les dieran por escrito un reporte del estado de salud de la perrita. Asimismo en la transmisión en vivo refirió que en el lugar no existe un espacio en el que pueda estar el cuerpo de Sol mientras se realizan los trámites correspondientes, lo cual causó indignación.

Sol dejó a tres cachorros. | FOTO: FB Rescate animal patitas suaves xalapa

Sol dejó a tres cachorros tras haber sido brutalmente asesinada

Los integrantes de Patitas Suaves sí lograron interponer la denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA). Cabe destacar que además del trágico hecho, reportaron que Sol acababa de dar a luz, por lo que emprendieron la búsqueda de los cachorros. Más tarde informaron que varias personas se sumaron a la búsqueda y finalmente los encontraron, justo en donde los había dejado cuando fue a buscar comida para ellos.

"No saben que un cobarde te arrebató la vida y que no volverás. No te preocupes por ellos, ya están a salvo, son igualitos a ti muy hermosos y bellos. No estarás tu aquí para cuidarlos, pero yo les daré todo el amor que no les podrás dar" se lee en la cuenta de Facebook de Patitas Suaves, quienes también compartieron fotografías de los tres cachorros.

La marcha se realizará este jueves por la tarde. | FOTO: FB Rescate animal patitas suaves xalapa

Por este indignante caso, la asociación ha convocado a través de sus redes sociales a una marcha para exigir justicia por la perrita Sol. Se llevará a cabo este jueves 11 de mayo a las 17:00 horas, el punto de reunión será el Teatro del Estado, los asistentes deberán llevar vestimenta color rosa, fucsia o blanca, cartulinas y globos de los mismo colores, pero abstenerse de llevar consigo a sus perritos. El objetivo de la movilización será exigir justicia para que cese el maltrato animal en Veracruz.

