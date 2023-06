Sofía Richie da cátedra de moda para usar pantalones cargo sin perder la elegancia

Una de las famosas más importantes del momento es Sofía Richie, quien desde su boda en abril pasado, no ha dejado de causar sensación a nivel hasta convertirse en todo un referente de la moda para mujeres jóvenes y maduras. La clave de su popularidad es que a pesar de seguir las tendencias o prendas juveniles, la influencer se ha coronado como la reina de la elegancia y por lo tanto el rostro del famoso estilo "old money" que se ve desde el maquillaje y peinado, hasta los looks más icónicos.

En una nueva cátedra de moda, Sofía Richie demostró que las mujeres más elegantes también usan los pantalones cargo que llevan meses siendo los favoritos de todas debido a su corte holgado y cómodo con el que se permite una imagen desenfadada, pero sin perder el glamur. Así que si en los próximos meses quieres llevar la prenda que ya es básica del clóset, debes de seguir los trucos de la famosa para conseguir los outfits casuales y juveniles que todas quieren.

¿Cómo usar los pantalones cargo?

Aunque los pantalones cargo ya son indispensables, para muchas mujeres resulta un dolor de cabeza combinarlos de la forma más chic posible y aunque cátedras de estilo existen muchas, la también modelo demostró que hay que llevar tonos tierra y neutros con los cuales elevar la imagen. Para ello lució esta prenda estrella en un verde oscuro con el que es imposible perder la elegancia, pero que a la vez es magnífico para lucir relajada, fresca y desenfadada.

Por otro lado, no se debe de olvidar un aspecto fundamental y es que esta prenda debe ser de tiro alto o al menos por debajo del ombligo para mantener el glamur; mientras que el resto del diseño es holgado para mantener la comodidad. Asimismo, los bolsillos estilo militar complementan la prenda para ese toque juvenil que no puede faltar este verano y que se puede llevar desde los 20 hasta después de los 50 años.

De acuerdo con Sofía Richie, incluso una prenda como esta es magnífica para recrear el clásico estilo "old money" en el que la elegancia y verse bien es pieza clave; es por ello que para combinar los pantalones cargo eligió un top tipo polo en color blanco y con el que deja el abdomen a la vista de la forma más discreta posible. ¿Le robarías el loook?, no olvides que sólo lleva básicos del clóset.

Finalmente, los accesorios marcan la diferencia y un truco para llevarlos es resaltar el look con tenis en colores que se ajusten a los ya presentes en el outfit, además de calcetas largas; mientras que los lentes de sol y una gorra roja le dan los toques finales a la imagen para no perder la elegancia frente a algo juvenil.