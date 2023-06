Maya Nazor conquista TikTok con un ajustado vestido de Shein de menos de 300 pesos

Maya Nazor se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un video en el que dejó en claro por qué es considerada como todo un referente de la moda pues resulta que la bella influencer rubia derrochó estilo y robó suspiros en TikTok gracias un ceñido vestido de Shein que le costó menos de 300 pesos, por lo que, la ex de Santa Fe Klan causó un gran furor entre sus admiradores, quienes sin pensarlo se volcaron en halagos para la también modelo.

Como se mencionó antes, fue a través de TikTok donde Maya Nazor derrochó belleza, carisma y estilo pues resulta que publicó un video en el que apreció haciendo un lip sync de una canción del género regional mexicano, además, dejó boquiabiertos a sus fans con algunos de sus mejores movimientos de cadera, pero lo que verdaderamente llamó la atención de los fans de la influencer fue el espectacular look con el que lució sumamente distinguida.

Maya Nazor derrocha estilo con vestido de menos de 300 pesos

La ex de Santa Fe Klan derrochó estilo con un vestido de tubo strapless, el cual, tenía un estampado de rombos horizontales en tonos cafés y negros, además, dicha prenda tenía una abertura lateral en la zona de las piernas y debido a que estaba confeccionada con licra, la influencer pudo presumir su estilizada figura en todo su esplendor.

Cabe mencionar que, una seguidora de Maya Nazor le preguntó dónde había comprado su vestido y la influencer amablemente le respondió que en Shein y en dicha plataforma esta prenda se vende por un total de 274 pesos más envío, por lo que es una auténtica ganga.

Esto es lo que cuesta el vestido con el que Maya Nazor robó suspiros. Foto: Shein

Como era de esperarse, la publicación de Maya Nazor causó un gran furor entre los usuarios de la famosa aplicación surgida en China, prueba de ello es que en tan solo unas cuantas horas logró acumular más de 500 mil reproducciones y casi 100 mil likes, además, como ya es costumbre en cada post que realiza, la caja de comentarios se llenó con cientos de halagos realizados por sus fans y hasta por otras celebridades de la farándula, quienes además de reconocerla por su arrolladora belleza, también destacaron su depurado sentido de la moda.

¿Maya Nazor ya está estrenando romance?

Debido a lo radiante que lució Maya Nazor en el video que publicó en su perfil de TikTok, algunos usuarios comenzaron a especular que la razón de su belleza y felicidad era porque posiblemente estaba enamorada, incluso, algunos internautas plantearon la posibilidad de una reconciliación con Santa Fe Klan, sin embargo, la propia influencer aseguró que por ahora no se encuentra en ninguna relación y aunque se lleva bien con el padre de su hijo no pretende reconquistarlo, además, aclaró que no pierde la esperanza de volver a enamorarse.