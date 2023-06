Maya Nazor demuestra que un bikini blanco es ideal para resaltar el bronceado en estas vacaciones

Nos encontramos a unos días del inicio del verano, pero el calor ya se siente en cada rincón y ante ello es imposible no pensar en la próxima temporada vacacional e incluso adelantarse a ella con un "Acapulco en la azotea" o en el jardín, para quienes tienen la dicha de tener una alberca en casa. En cualquiera de los casos es importante mencionar que no basta con ir a tomar el sol o nadar si es posible, sino también para derrochar estilo con el bikini en tendencia que ninguna mujer debe dejar pasar.

Al menos así lo demostró este sábado la guapa Maya Nazor, quien demostró que un bikini blanco no le puede faltar a nadie en estas vacaciones, ya que es el color perfecto para resaltar el bronceado y además ayuda a lucir a la moda, pues se trata de uno de los tonos preferidos del verano y que tiene muchas ventajas como que nos ayuda a rejuvenecer y a lucir frescas ante las altas temperaturas. Por si fuera poco, en su cátedra de estilo, la influencer dejó en claro que los bañadores de crochet son el "must have" del momento.

De espaldas, así presumió Maya Nazor el look playero ideal para este verano

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la ex de Santa Fe Klan compartió un par de fotos con las que presumió su belleza y gusto por la moda, ya que modeló el bikini blanco ideal para mujeres de todas las edades y con el que se puede lucir como toda una fashionista. En esta cátedra, la famosa fusionó varias de las tendencias del verano como es el caso del color favorito del momento, además de un diseño en 3D gracias al bordado de las prendas y con el que se sumó a la fiebre del crochet.

De acuerdo con la también madre de familia, la mejor opción para lucir un bikini como este es apostar por un diseño clásico como el triangular en el top y que se ajusta a todos los tipos de cuerpos; mientras que para la parte inferior, nunca falla un tiro bajo para presumir un vientre plano y un abdomen de acero. Asimismo, las cintas a los laterales resultan magníficas para destacar una cintura pequeña.

Aunque el traje de baño de dos piezas es por si sólo ideal para lucir como toda una diva de la moda siempre se pueden agregar accesorios que eleven el outfit y pasar de algo casual a algo extra glamuroso o boho, para ello los lentes de sol, sombreros de palma, joyas y sandalias son indispensables; sin embargo, en esta ocasión, la famosa demostró que menos es más para cautivar en la temporada vacacional.

Así que si en tus próximas vacaciones a la playa quieres causar sensación no dudes en robarle el look a Maya Nazor, además de apostar por el color blanco como el preferido del verano y es que es el favorito para resaltar ls pieles bronceadas, una de las tantas metas de mujeres jóvenes y maduras en esta época del año. ¿Te sumas a la tendencia?