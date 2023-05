Mía Rubín enseña a llevar medias de encaje con vestido corto

Uno de nuestros mejores referentes de moda juvenil es Mía Rubín, quien en más de una ocasión ha demostrado conocer a la perfección todas las tendencias y cómo mezclarlas hasta conseguir el outfit aesthetic que todas las mujeres de menos de 20 años quieren presumir todos los días. Aunque sus looks diarios con pantalones holgados son el "must have" de muchas, en su última cátedra de moda dio con el look perfecto para salir de fiesta con amigas y lucir muy glamurosa.

A través de sus historias de Instagram, este fin de semana Mía Rubín se convirtió en la mejor vestida de la noche en una fiesta con sus amigas; sin embargo, el look también es magnífico para lucir chic en una cita como una cena romántica, por lo que su outfit también podría ser magnífico para volver a conquistar a su novio, Tarik Othon. ¿Le robarías el look?, según la cantante, lo único que necesitas es un vestido corto y medias de encaje.

¿Cómo usar un vestido corto con medias?, Mía Rubín tiene la respuesta

El look de la hija de Andrea Legarreta destaca por ser monocromático, es decir, llevar un sólo color con el cual elevar la imagen y en esta ocasión no existe mejor alternativa que el negro como el gran protagonista, ya que es un color que nunca pasará de moda y con el que se puede conseguir el balance ideal entre lo elegante y lo juvenil. Lo primero y más importante es tener un vestido corto y con un diseño sencillo con cuello redondo y sin mangas para terminar de estilizarlo con las medias de encaje y otros detalles.

De acuerdo con Mía Rubín, después hay que agregar un blazer de cuero para darle un toque de brillo a la imagen y además elevar el look; mientras que por otro lado, son indispensables unas medias negras y de encaje para enfundar las piernas y conseguir un outfit aún más glamuroso. En su cátedra de moda, la famosa de 18 años dejó en claro que esta última prenda sólo debe de ir por arriba de las rodillas, no en un corte completo, además de tener detalles de encaje y bordados.

Este es el look chic que presumió la cantante. (Foto: IG @miarubinlega)

Aunque la combinación ya es aesthetic y la pueden usar mujeres jóvenes, siempre se le puede agregar un toque más chic y con el cual conquistar una fiesta, cena o cualquier evento, ya que un par de stilettos logran elevar el vestido corto y volver más elegantes las medias de encaje. ¿Le robarías esta icónica combinación?, aunque el negro es el gran protagonista, la famosa también agregó un bolso rojo que ayuda a destacar la imagen completa.

Por último, no pueden pasar desadvertidos los accesorios que convierten a este look en el más chic del fin de semana, pues collares dorados también son magníficos para darle un toque de brillo a la imagen y romper con la neutralidad del outfit monocromático. Finalmente, para quienes quieren seguir las cátedras de estilo de Mía Rubín pueden apostar por un maquillaje discreto y natural, pero con unos labios rojo intenso.