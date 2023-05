Infanta Sofía enseña el abdomen y enloquece las redes con jumpsuit

La familia real española ha acaparado toda la atención en los últimos días, pues las apariciones públicas y festejos familiares no han parado, con la graduación de Leonor de su Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College y ahora con la confirmación de la infanta Sofía; dos momentos en los que las royals se reunieron junto a sus padres, los reyes de España, pero que también sirvieron como pretexto para demostrara que las adolescentes ya forjaron su propio estilo y sus looks icónicos lo confirman.

Un detalle que ha llamado la atención de todo el mundo es que ambas han demostrado que las royals también se pueden sumar a las tendencias del verano como es la fiebre por los looks de Barbie y de ahí que hayan hecho al color rosa como su mejor aliado, pero aún siguiendo lo que se deberá llevar en los próximos meses, resulta fundamental que sigan los protocolos de vestimenta con los que lo elegante se combina con lo juvenil. Pero en su confirmación, la infanta Sofía apostó por un estilo más arriesgado con el abdomen a la vista que causó furor en la red.

El fucsia es el color de moda. (Foto: TW @CasaReal)

El look de la infanta Sofía ya es el favorito de las redes

Durante una ceremonia en la parroquia de Nuestra Señora de Aravaca en Madrid, la hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia cumplió con uno más de los siete sacramentos católicos con un look que ha recibido todo tipo de críticas, pues mientras algunos lo catalogan como "inadecuado" para una miembro de la realeza o señalan que incumplió con los protocolos de vestimenta, otros le aplauden por demostrar las tendencias juveniles y modernas del verano

Para la ocasión, la infanta Sofía apostó por un jumpsuit fucsia que recupera no sólo la prenda preferida del verano, sino también otras tendencias como el color fucsia que sin duda tiene un toque relacionado a la fiebre de Barbie, además de un escote cut out que aunque es la moda favorita del momento, ha sido señalado como poco adecuado para su rol dentro de la familia real. ¿La razón?, que la abertura queda justo en la zona del abdomen por un corte cruzado en la zona de la blusa.

El jumpsuit destaca por un par de pantalones anchos y de tiro alto; mientras que en la zona de la blusa un cuello redondo es ideal para acompañar un corte cruzado que a la vez da esa abertura ideal para enseñar el abdomen. Finalmente, el diseño veraniego de la marca Cayro también destaca por dejar los brazos al descubierto y mantener un estilo fresco para esta época de calor; por otro lado, el calzado magnífico para una prenda como esta son unos mules planos en color nude que le dan el toque chic a la imagen.

Este es el look que desató la polémica en redes. (Foto: EFE)

Con esta cátedra de estilo low cost de sólo mil 851 pesos mexicanos, la infanta Sofía enloqueció las redes y sin duda lo más comentado es que se atrevió a enseñar el abdomen siguiendo así los pasos de su madre, la reina Letizia, quien el verano pasado desató la polémica al lucir un vestido con aberturas en la zona del abdomen. A pesar de ello, el debate en las redes se ha dividido entre quienes la apoyan y la ven como el próximo referente de la moda, hasta los que afirman que se trata de un look bastante arriesgado.

"No es para ir a misa", "a mí no me parecen apropiados (los looks) para el acto", "infanta Sofía va que vuela para convertirse en un fashion icon", "por fin la Infanta Sofía y la Princesa Leonor vistiendo acorde a su edad", "no puedo más con los colaboradores de AR criticando a la Infanta Sofía por enseñar un trozo de piel. De verdad que yo lo veo súper bien y no veo un gran problema con la iglesia, que se enteren de que estamos en el siglo XXI" y "me gusta mucho más su estilo que el de Leonor" son algunos de los comentarios que se leen en la red.