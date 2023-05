Itatí Cantoral impone moda con el vestido de cuero que rejuvenece

Las prendas de cuero ya son un must have de nuestro clóset y si algo ha quedado claro en los últimos meses es que ya son básicos que se pueden usar a cualquier edad desde antes de los 20 para lucir aesthetic, hasta después de los 50 años para estar en tendencia y además conseguir un look que rejuvenece al instante. Al menos así lo demostró Itatí Cantoral, quien tiene el vestido largo ideal para cualquier ocasión.

Según dejó ver en una nueva foto, un vestido de cuero es indispensable para mujeres maduras y este verano se podrá lucir en bautizos, bodas, graduaciones o cualquier otro evento en el que sea indispensable la elegancia sin sacrificar el glamur. La mejor parte es que el diseño mantiene el estilo ideal para usar aun en la temporada de calor, pues un escote strapless para dejar a la vista los hombros y los brazos te ayudará a lucirte como nunca.

¿Cómo combinar un vestido de cuero? Itatí Cantoral de la muestra con mocasines

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz sorprendió con una nueva cátedra de estilo al modelar un sensual vestido largo de cuero que destaca por un corte entallado para resaltar la figura y además hacer lucir lo resplandeciente del material y es precisamente por ello que se puede lucir sin importar la edad. Por otro lado, se sumó a la tendencia de los corsés con la parte superior de la prenda y que es perfecta para para lucir un corte entallado.

El gran truco de Itatí Cantoral para robarse todas las miradas por un look que rejuvenece y que además es magnífico para presumir las tendencias preferidas del momento sin descuidar la elegancia ni mucho menos el glamur. Por supuesto, un vestido como este por sí mismo ya es el protagonista de la imagen y aunque pensar en combinarlo resulta difícil para muchas, lo cierto es que basta con agregar el calzado adecuado.

Al hablar del verano, seguramente a tu mente vienen las sandalias planas o de stiletto; sin embargo, existen muchas otras alternativas para agregar el glamur y elevar el look; de acuerdo con Itatí Cantoral, la mejor forma de hacerlo es con un par de mocasines negros para mantener un outfit monocromático. Por supuesto, es importante no llevar el estilo clásico, sino aquellos con plataforma y tacón cuadrado para darle el toque final al outfit y así resaltar la imagen entera.

Itatí Cantoral presume el color de uñas que rejuvenece las manos

Para completar su look total black, la actriz apostó por dejar el toque de color en su maquillaje con unos labios rojos carmín y una manicura en la que demostró que el rojo brillante ayuda a rejuvenecer las manos y a lograr que resalten en un atuendo de cuero; sin embargo, uno de sus trucos más icónicos fue lucir las uñas cortas para mantener la elegancia que amerita el outfit.

Cabe destacar que un color como este es magnífico para usar en cualquier look e ideal para mujeres de más de 50 años que quieren estar en tendencia. ¿Seguirías sus consejos de moda?

